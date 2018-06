Kreuzfahrtschiff „MSC Seaview“ fährt jetzt im Mittelmeer

MSC schickt sein neues Kreuzfahrtschiff „MSC Seaview“ auf Reisen. Der Neubau bietet Platz für maximal 5179 Passagiere und verbringt seine Premierensaison in diesem Sommer im westlichen Mittelmeer. Heimathäfen sind nach Angaben der Reederei Genua, Marseille und Barcelona. Auch Neapel, Messina und Malta werden angelaufen. Im Winter 2018/19 fährt das Schiff in Brasilien. Gebaut wurde das zweite Schiff der Seaside-Generation ebenfalls in der italienischen Fincantieri-Werft. Eine Besonderheit der „MSC Seaview“ ist die komplett umlaufende Promenade, auf der es auch Restaurants und Sportangebote gibt. Das Vorgängerschiff, die „MSC Seaside“, fährt seit Dezember 2017.

Costa holt Kreuzfahrtschiff aus Asien zurück

Die italienische Reederei Costa holt eines ihrer Kreuzfahrtschiffe aus Asien zurück nach Europa: Die „Costa Fortuna“ wird ab März 2019 auf einwöchigen Seereisen im Mittelmeer ab Genua unterwegs sein, wie die Reederei mitteilt. Das Schiff wurde 2003 fertiggestellt. Viele Reedereien lassen Kreuzfahrtschiffe für den chinesischen Markt bauen, weil dort das Wachstum besonders hoch ist.

Tui Cruises führt Spitzen-Verpflegungspaket auf allen Schiffen ein

Tui Cruises führt auf allen Schiffen der Flotte ein Verpflegungspaket ein, das alle aufpreispflichtigen Getränke und Speisen inkludiert. Das Paket „Die ganz große Freiheit“ sei bereits getestet worden und komme nun für alle sechs Schiffe, wie die Reederei mitteilt. Enthalten sind zum Beispiel auch Champagner und die Gerichte in den Aufpreis-Restaurants „Hanami“ und „Surf & Turf Steakhouse“. Verfügbar ist das Paket nur kabinenweise und erstmals auf Kreuzfahrten im August. Auf einer Sieben-Tage-Fahrt kostet es 413 Euro, auf einer elftägigen Reise 484 Euro pro Person.

Phuket bekommt neues Kreuzfahrt-Terminal

Die thailändische Insel Phuket bekommt ein neues Kreuzfahrt-Terminal. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf den zuständigen Hafenmanager Wanlop Pongluengtham. In der ersten Phase werde ein 900 Quadratmeter großes Passagier-Terminal gebaut, um zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig abfertigen zu können. Der Ausbau soll innerhalb von 18 Monaten fertiggestellt werden. In den weiteren Phasen folgen Restaurants und Shops, ein Konferenzzentrum und Luxushotels direkt am Hafen. Ebenfalls geplant ist eine Vertiefung des Hauptkanals von 8 auf 12 Meter innerhalb der nächsten zwei Jahre.