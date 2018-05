Alaska erwartet Rekord bei Kreuzfahrttouristen

Eine Kreuzfahrt nach Alaska werden in diesem Jahr voraussichtlich so viele Reisende unternehmen wie noch nie. Die Alaska Travel Industry Association erwartet 2018 den Anlauf von 34 Schiffen mit 1,17 Millionen Passagieren auf 519 Seereisen, wie die Organisation zur Reisemesse IPW (19. bis 23. Mai) in Denver mitteilte. Im Jahr 2019 könnten es 1,31 Millionen Gäste sein. Die Prognosen basieren auf Erhebungen von Clia Alaska, dem regionalen Ableger des internationalen Kreuzfahrtverbands.

Gefängnis in Illinois öffnet als Museum

Ein ehemaliges amerikanisches Gefängnis können Touristen bald im US-Bundesstaat Illinois besuchen. Das Old Joliet Prison in der gleichnamigen Stadt Joliet wurde 1858 gebaut und in der Vergangenheit schon häufig als Drehort für Filme und Serien genutzt, etwa für „Prison Break“. Ende August wird das Gefängnis nun als Museum eröffnen, wie die Tourismusvertretung von Illinois mitteilt. Joliet liegt rund 80 Kilometer außerhalb Chicagos.

Kinder-Zoo in San Diego wird erneuert

Der Kinderzoo des bekannten San Diego Zoo im Süden Kaliforniens wird komplett erneuert. Die Eröffnung von The Sandford Children's Zoo ist für das Frühjahr 2021 geplant, informiert die San Diego Tourism Authority auf der Reisemesse IPW in Denver. Der alte Kinderzoo wird im Januar 2019 geschlossen.