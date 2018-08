Neue Flugverbindung von Stuttgart nach Riga

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic nimmt im kommenden Frühjahr eine neue Direktverbindung zwischen Stuttgart und Riga in den Flugplan auf. Vom 31. März 2019 an wird die Strecke bis zu viermal wöchentlich geflogen, wie Air Baltic mitteilt. Es handelt sich um die sechste Direktverbindung der Fluggesellschaft von Deutschland ins Baltikum, wozu Estland, Lettland und Litauen zählen.

Neue Flugverbindung zwischen Berlin und Philadelphia ab Sommer 2019

Neue Flugverbindung nach Nordamerika: Vom Flughafen Berlin-Tegel aus kommen Reisende vom Sommer 2019 an ohne Umsteigen nach Philadelphia. American Airlines wird die Strecke ab Juni 2019 viermal pro Woche fliegen, wie Visit Berlin mitteilt. Durch die Pleite von Air Berlin (Werbeslogan: „We fly USA“) waren viele Nordamerika-Verbindungen in Berlin zunächst weggefallen, nun nehme der Aufbau von Langstrecken wieder Fahrt auf, so Visit Berlin. Philadelphia liegt im Bundesstaat Pennsylvania im Osten der USA.

Mit Condor im Winter von Hamburg nach Agadir

Die Fluggesellschaft Condor nimmt zum Winter eine neue Verbindung von Hamburg nach Agadir in Marokko in ihren Flugplan auf. Der Badeort am Atlantik wird vom 6. November an jeweils dienstags von der Hansestadt aus angeflogen, teilt die Airline mit. Außerdem bietet Condor seine Verbindungen von Hamburg nach Mallorca, Antalya und Jerez de la Frontera in Andalusien nun auch im Winter an.