Deutsche Wirtschaft fordert GroKo zu Steuersenkungen auf

München. Kurz vor der Wiederwahl von Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag hat die deutsche Wirtschaft die neue große Koalition zu Steuersenkungen aufgefordert. Die neue Regierung müsse Steuerpolitik als Standortpolitik nutzen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Wirtschafts-Spitzenverbände. Merkel machte den Verbandspräsidenten nach einem Treffen in München allerdings keine Zusagen. In dem Papier der vier Verbände heißt es, Deutschland könne sich vom globalen Wettbewerb um die besten Rahmenbedingungen für Unternehmen nicht abkoppeln.

dpa