Bad Doberan

Dumm gelaufen: Als ein 46-Jähriger seine Drohne, die er illegaler Weise auf dem Markt in Bad Doberan hat steigen lassen, von der Polizei am Freitag abholen wollte, leistete er sich gleich den nächsten Fauxpas. Denn der offensichtlich technikverliebte Mann kam mit einem Hoverboard vorgefahren, dass im öffentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt ist. Die Probleme sind sowohl versicherungsrechtlicher, als auch fahrerlaubnisrechtlicher. Dazu ermittelt nun die Kripo in Bad Doberan.

Zunächst bekam der 46-Jährige Ärger, weil er am Dienstag vergangener Woche eine Drohne steigen ließ, die nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet und wies ein Gewicht auf, bei dem der Pilot einen Kenntnisnachweis zu erbringen hat. Dieser lag jedoch nicht vor. Damit verstieß er gegen die Luftfahrtverordnung bei der Luftfahrtbehörde, die nun ein Bußgeldverfahren gegen ihn einleitet.

OZ