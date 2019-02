Unter dem Motto „800 Jahre Satowia mit dem SKV - Verrückt in die Zukunft mit Satow Radau“ wird in diesem Jahr vom 28. Februar bis 3. März Karneval in der Mehrzweckhalle am See gefeiert. Jungen und Mädchen bis 13 Jahre feiern am 28. Februar ab 10 Uhr, ab 17 Uhr dann die Jugendlichen. Am 1. und 2. März beginnt um 20.11 Uhr das närrische Treiben. Am 3. März feiern um 14.30 Uhr die Senioren.

Karten für die Veranstaltungen von Freitag bis Sonntag gibt es im Floristikfachgeschäft »Sonnenblume« Alte Gärtnerei 2, an der AVIA-Tankstelle Satow und im Landgasthaus »Gute Laune« in Lichtenhagen-Dorf. Eintrittskarten für den Kinder- und Jugendkarneval gibt es an der „Abendkasse“.