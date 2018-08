Kühlungsborn

Den Sommer über treffen sie sich regelmäßig, jeden Donnerstagabend, im Innenhof des Hotels „Polar-Stern“, um ihrem Hobby zu frönen, aber auch, um sich geistig fitzuhalten für die neue Wettkampfsaison, die Ende Oktober beginnt. Die Schach-Abteilung des SV Empor Kühlungsborn ist mit 17 Erwachsenen und zehn Nachwuchsspielern eher klein. Dafür existiert sie aber schon recht lange.

Zum Saisonstart im Oktober wollen die Mitglieder das 60-jährige Gründungsjubiläum feiern, auch wenn kein offizielles Datum bekannt ist und einige vermuten, dass die Gründung auch ein oder zwei Jahre eher gewesen sein könnte.

Dem aber widerspricht Gerhard Grabow, langjähriger Leiter der Sektion Schach beim SV Empor. „Wir können uns da nur an die Dokumente halten, die uns vorliegen. Persönliche Erinnerungen reichen da nicht“, sagt der 85-Jährige, der von Anfang an mit dabei ist . Er verweist auf eine Festschrift aus dem Jahr 1961: „Darin steht, dass die Sektion Schach ’vor drei Jahren gegründet’ wurde.“ Grabow räumt aber ein, dass sich die Kühlungsborner Schachspieler schon vorher regelmäßig getroffen haben könnten. Nur die offizielle Anmeldung, auch für den Wettspielbetrieb in der Region, sei dann wohl erst 1958 erfolgt.

Die Empormannschaft von damals trat mit acht Spielern in der Bezirksklasse an, wo sie es mit Gegnern wie Medizin Wismar, Blau Weiß Grevesmühlen, Aufbau Bad Doberan und der Fachschule Heiligendamm zu tun hatte. Unterstützung bekam die Abteilung vom Ostsee-Hotel, das dem DDR-Reisebüro gehörte und von der Ostsee-Molkerei in Kühlungsborn. „Die Molkerei stellte uns für die Auswärtstouren einen Kleinbus Barkas zur Verfügung“, erinnert sich Gerhard Grabow.

Die Emporspieler bestritten aber nicht nur Punktspiele. Regelmäßig fanden Schachabende und Turniere mit Gästen aus den Ferienheimen der DDR-Gewerkschaft statt.

Zu besonderen Erlebnissen wurden die sportlichen Treffen auf der Halbinsel Wustrow mit Schachfreunden von der Sowjetarmee. Daran erinnert sich auch Stadtvertreter Knut Wiek (SPD) noch sehr gut: „Wir hatten die Russen bei einem Freundschaftsspiel mal mit 8:0 besiegt. Einige Wochen später haben sie uns wieder nach Wustrow eingeladen. Da ging das Treffen umgekehrt aus. Sie hatten sich wohl einen Großmeister besorgt, denn die Sowjetarmee besiegen, das sollte nicht noch einmal vorkommen.“

Knut Wiek war als 16-Jähriger bei den Emporianern aktiv und wurde auch Kreismeister. „Als ich dann anfing zu studieren, hatte ich leider keine Zeit mehr, an Punktspielen teilzunehmen. Aber ich erinnere mich gern an die Zeit zurück“, sagt Knut Wiek.

Für die Abteilung und ihren Leiter spielte die Nachwuchsarbeit in den sechs Jahrzehnten stets eine wichtige Rolle. „So hatten wir eigentlich nie größere personelle Sorgen, unsere Mannschaft für die Punktspiele zu besetzen. Heute haben wir zwei Teams, eines in der Landesliga und eines in der Bezirksliga“, resümiert Grabow.

Wie die Erwachsenen nahmen und nehmen auch die Nachwuchsspieler von Empor Kühlungsborn regelmäßig an Turnieren und Meisterschaften teil. Und das mit Erfolg. So holten junge Emporspieler schon Titel als Bezirks- oder Landesmeister nach Kühlungsborn und nahmen an nationalen Wettbewerben teil. Mit den strategischen Raffinessen des Schachspiels wird der Nachwuchs schon in der Grundschule vertraut gemacht. Jeden Montag geht Gerhard Grabow in die Schule, wo er Kindern ab der zweiten Klasse das Schachspielen beibringt. Diejenigen, die dabei bleiben, stoßen irgendwann zur Nachwuchsgruppe von Empor, die sich jeden Freitag trifft.

Besonders stolz ist Gerhard Grabow darauf, dass jetzt in der Nachwuchsgruppe mit Lea Bender und Manuela Spotke zwei Mädchen dabei sind. Denn Schach ist auch im Ostseebad Kühlungsborn zum größten Teil eine Männerdomäne. „Es heißt wohl, dass Männer rationaler veranlagt sind und ihnen Schach deshalb leichter fällt. Ich glaube aber nicht, dass Frauen da weniger talentiert sind. Unsere beiden Mädchen spielen sehr gut. Dass weltweit nur wenige Frauen leistungsorientiert Schach spielen, hat wohl auch viel mit veraltetem Rollendenken zu tun“, so der erfahrene Schachspieler.

Als Leiter der Abteilung halte er zwar die Fäden in der Hand, erzählt Grabow, aber alles allein machen müsse er trotzdem nicht: „Wir sind ein gut eingespieltes Team und die Aufgaben sind gut verteilt. Ich freue mich, wenn Mitstreiter wie Ulrich Nölck sich persönlich sehr für die Abteilung einsetzen. Deshalb macht es in diesem Team auch solchen Spaß.“

