Kühlungsborn

Am 20. August 1958 eröffneten Augenoptiker-Meister Klaus-Peter Schulze und seine Frau Christa in der Strandstraße 39 in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) ein Augenoptik-Geschäft. 60 Jahre später sind daraus drei Geschäfte mit drei Meistern ihres Faches in Kühlungsborn und Bad Doberan geworden. Das wurde am zurückliegenden Montag, exakt am Tag des Jubiläums, im Stammhaus in der Strandstraße – inzwischen ist es die Nr. 28 – gefeiert. Susanne und Olaf Schulze, die beiden Kühlungsborner, und Ralf-Carsten Schulze, der Doberaner aus der Mollistraße, hatten Geschäftspartner und vor allem viele ihrer Stammkunden eingeladen.

Voll gegen den Trend in der DDR

„1958 in der DDR: Die Neueröffnung eines privaten Einzelhandelsgeschäftes, wenn auch handwerklich hoch spezialisiert – das war voll gegen den Trend. Unsere Eltern hatten dabei schon Glück und auch ein wenig Beziehungen. Denn die Zeit stand im Zeichen volkseigener Betriebe – auf allen Ebenen“, so Olaf Schulze.Gründer Klaus-Peter – den fast alle K.-P. nannten – und Ehefrau Christa hatten nach ihrem Meister-Studium in Jena für den renommierten Augenoptiker Krille in Rostock gearbeitet. „Er hatte damals eine Außenstelle in Kühlungsborn und mochte unsere Eltern sehr. ,Den Laden bekommen K.-P. und Christa’, sagte er schließlich“, erzählt Ralf-Carsten von den Anfängen. Für eine Wohnung im Ostseebad konnte allerdings auch Meister Krille nicht sorgen. K.-P. und Christa schliefen viele Wochen auf Matratzen in der Werkstatt, bis sich schließlich eine Bleibe fand.Das Geschäft entwickelte sich schnell zu einer guten Adresse für Leute, die wieder den richtigen Durchblick brauchten. Schulzes bedienten damals auch Kunden in den Landambulatorien in Rerik, Neubukow und Kröpelin.

Mit Räucheraal ging fast alles

Auch die DDR-typische Geschichte über Mangelwirtschaft und Räucheraal fehlt in der Firmen-Chronik nicht. Olaf erzählt: „Ein Reriker Fischer wollte eine neue Brille. Natürlich mit Metallgestell – in der DDR-Zeit absolute Bückware. Christa sagte ihm: ,Schaff zehn Kilogramm Räucheraal ran, dann geht das.“ Die Eltern besorgten zusätzlich noch einige der begehrten Ferienschecks vom FDGB-Feriendienst und fuhren mit ihrem Pkw zu den Optischen Werken nach Rathenow an der Havel in Brandenburg. Das Tauschgeschäft funktionierte. „Sie kamen zurück mit einem Kofferraum, der voll mit hochmodischen Gestellen war.“ Der Fischer bekam seine Brille mit dem begehrten Metallgestell und „die Eltern hatten in Rathenow auch erreicht, dass ihre Aufträge künftig Priorität hatten“, muss Ralf-Carsten noch heute schmunzeln.Vater K.-P. Schulze – verstorben 2014 – glaubte nicht, dass private Unternehmen in der DDR eine Zukunft haben. Er drang darauf, dass seine Söhne sich anders orientierten. „Taten wir auch brav. Olaf studierte in Rostock Medizin, ich in Dresden Kybernetik. Aber nur ein paar Semester. Uns zog es dann doch in den Beruf der Eltern“, so Ralf-Carsten. Beim Meisterstudium in Jena lernte Olaf seine spätere Ehefrau Susanne kennen.

Nach der Wende starteten die Kinder durch

Susanne und Olaf stiegen 1990 ins Stammhaus in der Strandstraße ein, Olaf eröffnete 1992 das zweite Geschäft in Kühlungsborn West. Ralf-Carsten hat sein Geschäft in Doberans Mollistraße seit 1993. Die Eltern zogen sich 1999 zurück.„Die Unternehmen sind eigenständig. Wir arbeiten aber im Einkauf, Werbung und Marketing eng zusammen“, beschreibt Susanne die Struktur. Alle drei Geschäfte sind Mitglied in einem großen Einkaufsverbund, in dem viele private Augenoptiker zusammengeschlossen sind. „Das ist wichtig, um gegenüber den großen Filialisten konkurrenzfähig sein zu können“, so Olaf Schulze. „Unsere Stärke ist die Nähe zu und Vertrautheit mit den vielen Stammkunden. Und die Möglichkeit, mit einer Werkstatt vor Ort sehr schnell, manchmal schon innerhalb von Stunden, Kundenwünsche erfüllen zu können“, fügt er hinzu. Ganz wichtig sei in Orten wie Kühlungsborn und Bad Doberan, wo viele Urlauber unterwegs sind, auch das Geschäft mit hochwertigen Sonnenbrillen, so Susanne Schulze. Gerade dabei würden sie und die beiden Männer häufig auch zu Stil-Beratern. Denn Brillen hätten viel mit Mode zu tun.

Werner Lutz