Altenhagen

„Männerhobby“ gehört zu den Neuigkeiten des nunmehr bereits fünften Adventsmarktes, zu dem Mirko Grunewald am 24. November in sein Altenhäger Schloss einlädt. „Das ist eine Destille aus Kussewitz. Die machen zum Beispiel einen Gin aus Küstentanne und regionalen Obstsorten“, erklärt dazu der Rostocker und ergänzt seine Markt-News: „Zudem kommt eine gelernte Steinbildhauerin, die hier ein paar ihrer Werke ausstellen wird. Erstmals nimmt auch eine Schmuckgestalterin aus Wismar teil, die mit Porzellan-Scherben arbeitet. Gastgeber Grunewald freut sich außerdem auf eine Taschenproduzentin aus Rostock „mit extravaganten Stoffsachen“ und den Stand der Ronja-Kaffeerösterei vom Magaretenplatz der Hansestadt. Ihre Adventsmarkt-Premiere werde in Altenhagen auch die Imkerei Freiheit aus Rederank erleben, betont er erwartungsfroh. Denn der Markt im Vorjahr „war okay“, will heißen, er wurde gut und zahlreich von den Leuten angenommen. Trotzdem soll es nach der fünften Auflage dieses Schloss-Events eine Pause geben: „ Ich muss dazu sagen, dass dieses Jahr hier erst einmal der letzte Adventsmarkt stattfindet. Wir werden damit 2019 pausieren, weil wir die ganze Sache ein bisschen anders aufziehen wollen. Mal gucken, ob wir andere Leute mit ins Boot nehmen: Uns im Haus künftig auf höherwertiges Kunsthandwerk konzentrieren und draußen auch auf dem Gemeindeland gemeinsam mit den Ortsansässigen etwas gestalten. Das ist aber alles erst ein Gedanke von mir“, sagt Mirko Grunewald.

Gegenüber vom Altenhäger Schloss gibt es seit Langem ähnliche Überlegungen. Der Senior-Chef von „R & R“, Handwerksmeister Armin Reimer, hatte bereits 2015 kundgetan, dass er für die alte Scheune im Dorf plane, einen Teil innen und außen für die Gemeinde nutzbar zu machen. Mittlerweile wurde das Dach saniert. „Wenn die Modernisierung unseres Firmengebäudes an der Kröpeliner Straße fertig ist, geht es hinten an der Scheune weiter“, betont der Wahl-Altenhäger und ergänzt, dass er schon mit vielen in der Gemeinde darüber gesprochen hätte. Er sagt: „Wir wollen hier Frühlings- und Sommerfeste organisieren. Und wird sind offen für alles. Vor der Scheune könnten ja zum Beispiel auch Fackeln aufgestellt werden und wir haben viel Platz für Verkaufsstände und Ausstellungen“.

Apropos Ausstellung, im Schloss gibt es da bereits Jahr für Jahr mehr zu entdecken. 2017 hatte der Sammler historischer Karten, Bilder und Möbel noch eine Ostpreußenkarte aus dem Jahr 1680 präsentiert, die er vom langjährigen Bürgermeister Altenhagens, Willy Gerdel, geschenkt bekommen hatte. Jetzt zeigt er eine knapp 100 Jahre ältere Landkarte, die Regionen von Lauenburg, über Brandenburg bis Pommern im Jahre 1588 zeigt. Ihr Schöpfer soll der flämische Geograf und Kartograph Abraham Ortelius (1527 bis 1598) gewesen sein. Im Jagdzimmer, wo es am 24. November Kaffee und selbst gebackenen Kuchen geben wird, hängt zudem eine von Mirko Grunewald neu erworbene Mecklenburg-Karte aus der Zeit von 1720. Im Saal mit den Adventsmarktständen werden dann auch wieder zahlreiche Gemälde und Bilder zu besichtigen sein.

Im Flur lässt sich zudem passend zum Jubiläumsjahr der Hansestadt ein Rostock-Schrank von 1850 entdecken, den der 50-jährige Schlossherr in Travemünde entdeckte. Das altehrwürdige Teil ziert ein Spruch von Fritz Reuter: „De Seestadt Rostock is de Up-un-Dalsprung för jeden richtigen Meckelnbörger“.

Zum Lustwandeln an historischen Werken vorbei, können auch in diesem Jahr wieder Glühwein und Kinderpunsch genossen werden.

Der Altenhäger Adventsmarkt findet am 24. November 2018 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt.

Thomas Hoppe