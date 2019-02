Kröpelin

Glaubt man den Wetter-Experten, soll es am Wochenende zweistellige Temperaturen geben – Schnee und Eis sind weiterhin nicht in Sicht. Kein Vergleich zum „Jahrhundert-Winter“ 1978/79. Obwohl bereits 40 Jahre her, kann sich auch Peter Zimmermann noch lebhaft an nahezu jede Einzelheit erinnern: „Es war Sonnabend, der 30. Dezember 1978“, sagt der Kröpeliner. „Die Nacht und den ganzen Vormittag viel Schnee. Der Straßenverkehr war schon eingeschränkt durch die Schneemassen und den kräftigen Wind.“

Er sei schon immer „dampfverrückt“ gewesen, so Zimmermann: „Deshalb wollte ich den Molli unbedingt bei Schnee im Bild festhalten.“ Kurz nach Mittag machte sich der damals 18-Jährige in Bad Doberan auf den Weg zur oberen Goethestraße: „Der Zug kam trotz dieses Wetters fast pünktlich – und was ich sah, war die geballte Kraft der Kleinbahn, zwei Lokomotiven, vier Reisezugwagen und ein Packwagen donnerten an mir vorüber.“

Um auch „live dabei“ zu sein, stapfte er einen Tag später von der Althöfer Siedlung zum Bahnhof. „Wieder hatte der Wind Schanzen aufgetürmt, die Dammchaussee nach Heiligendamm war schon gesperrt“, sagt Peter Zimmermann. „Kaum am Bahnhof angekommen, wurde es schon interessant für mich – die kleine Schieberlok bahnte sich laut bimmelnd und pfeifend ihren Weg durch die Kurve am alten Moorbad.“

Das war die Vorhut: „Kurze Zeit später kam dann ,mein’ Zug – ein Traum, zweimal 460 PS und drei Reisezugwagen.“ Zimmermann kaufte sich eine Fahrkarte – und das Abenteuer begann: „Dampf und Schnee, so weit das Auge reichte“, schwärmt der Molli-Fan. „Es war einfach nur geil.“

Aus heutiger Sicht sei „der Bengel verrückt gewesen“, meint Peter Zimmermann: „Bei den Schneemassen hätte die Fahrt in Kühlungsborn zu Ende sein können. Was dann? Es gab noch kein Handy, womit ich mich zu Hause bei Muddern hätte melden können.“

Denn von seinem Trip hatte er natürlich im Vorfeld nichts erzählt: „Aber ich hatte Glück – der Molli mit seiner Mannschaft brachte mich heil und fast pünktlich wieder nach Bad Doberan.“ Als er zu Hause seiner Mutter von seinen Erlebnissen berichtete, sei die „nicht gerade stolz auf mein leichtsinniges Handeln gewesen – aber froh, das alles gut ausgegangen war“. Das alles ist jetzt 40 Jahre her, sagt Zimmermann: „Gefühlt war es aber vorgestern.“

Lennart Plottke