Heiligenhagen

Anita Roß ist 93 Jahre alt und die älteste Dorfbewohnerin von Heiligenhagen: „Ich wohne seit meinem dritten Lebensjahr hier. Es gibt noch eine Dame in meinem Alter, aber, ich weiß nicht genau, ob sie noch lebt. Ich hatte hier eine schöne Kindheit und ging nie für lange Zeit fort. Heiligenhagen ist sehr schön. Ich wohne gerne hier“, teilt sie freudig mit. Anita Roß lebt in einer Hälfte eines alten Bauernhauses. Die andere Hälfte bewohnt ihr Sohn, der stolz auf seine Mutter ist. Anita Roß erfreut sich guter Gesundheit. Die älteste Dorfbewohnerin ist im Ort bei den Einheimischen sehr wohl bekannt.

Heiligenhagen ist ihr vertraut und sie lebt unabhängig in ihrer eigenen Hälfte des Hauses, welches auch schon sehr früh im Ort erbaut wurde, aber noch nicht zu den ältesten Häusern gehört. Fast genau ein Jahrhundert vor Geburt der ältesten Dorfbewohnerin, nämlich in der Zeit von 1826 - 1845 entstanden die ältesten, heute noch bestehenden Häuser im Dorf, alle reedgedeckt und in der „Büdnerreihe“ gelegen. Sie befinden sich nahezu nebeneinander oder in unmittelbarer Nähe beziehungsweise gegenüber. Das sind die Recherchen von Renate Schulze, Dorfbewohnerin seit ihrer Geburt und Heiligenhägerin mit Leib und Seele.

Die „Büdnerreihe“ war eine der ersten Straßen im Dorf. Nach dem Bau der Heiligenhäger Straße um 1890 entstanden hier weitere Gebäude. Eine Besonderheit im Ort war auch eine 1755 von Bauern errichtete Wassermühle. Sie befand sich anfangs im Gemeinschaftsbesitz und überstand den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Später besaß sie Albert Bliemeister. Nachdem er verstorben war, zerfiel die Wassermühle aufgrund fehlender Reparaturen, und neben dem materiellen Wert wurde dem Ort damit auch ein ideeler Schaden zugefügt.

Die „Dorfmitte“ in Heiligenhagen mit Storchennest und Schmiede. Quelle: Anke Kisters

Wesentlich jünger als die Wassermühle ist das Storchennest, direkt gegenüber der Dorfkirche, welches bereits seit 1977 existiert. Es ist ein weiterer Höhepunkt für die Dorfbewohner und befindet sich direkt neben einer alten Schmiede. Auch das Storchennest ist ein historischer Bestandteil zur Belebung des Ortes. Das Storchenpaar wird auch jetzt immer noch sehnsüchtig in der „Dorfmitte“ von Heiligenhagen erwartet.

Anke Kisters