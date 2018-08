Anna Luisenhof

Klaus Grosser lebt seit etwa sechs Jahren im Gutshaus in Anna Luisenhof in der Gemeinde Satow. „Nach Einzug und während der Renovierung entdeckte ich eine alte Wandmalerei von Schnütgen, die dieser seinen Nachkommen hinterlassen hatte“, erzählt er. Die Familie von Rudolf Schnütgen erhielt das Gut Mitte der 1920er. „Ich arbeitete die Fragmente in mühevoller Kleinarbeit, genau so aus, wie sie einmal waren.“ Sie zeigen ein Bild mit Schwert und Eichenlaub mit dem Zitat: „Wäge, wage, nicht verzage“. Gleich darunter liest man die Zeilen: „Rudolf Schnütgen und Marie Reddehase von den Bergen am Rhein gründeten 1925 aus Gorow - Clausdorf - Kl.Bölkow das Nutinuland ein Erbe allen Nachkommen die es bewirtschaften in gerechten Teilen 1927/35 Anna Luisenhof ein Segensmal unserer Tugendreife Mutter Elise Moritz-Thiels und Anna A. d. Hause Clarenbach“.

Levien Anja