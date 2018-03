Ateliers zeigen Töpferkunst

Bad Doberan. Kreativ werden und Kreativen über die Schulter schauen können Interessierte am Sonnabend beim Tag der offenen Töpfereien , an denen mehrere Ateliers geöffnet sind. Unter anderem die Ateliergemeinschaft Feinart im Alexandrinenhof Bad Doberan. Susanne Unger lädt Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr ein. Besucher können „Frische Brise“, die Osterausstellung der Ateliergemeinschaft, betrachten und auch selbst kreativ werden. Für Kinder und Erwachsene stehen Vasen, Becher und Schalen zur Bemalung bereit.

Sportlich wird es beim zehnten traditionellen Holzpferdturnier in der Satower Mehrzweckhalle. Zu diesem lädt am Sonnabend und Sonntag der Satower Reit- und Fahrverein ein. Über 300 Voltigierer kommen, um das neu Erlernte zu präsentieren und von den Richtern bewerten zu lassen. Das Holzpferd ist das Trainingsgerät für die Voltigierer. Hier werden Technik, Abläufe und Choreografien geübt, bevor es auf das echte Pferd geht.

Der Hutnadel ist ab Sonnabend eine eigene Ausstellung im Stadt- und Bädermuseum Bad Doberan, Beethovenstraße 8, gewidmet. Die Schau „Diva Hutnadel – Ein fast vergessenes modisches Accessoire“ wird am Sonnabend um 17 Uhr eröffnet. Zur Einführung spricht Dr. Karl-Heinz Hänel aus Weimar. Musikalisch wird die Eröffnung vom Harfentrio Hanna Michaelis, Ester Pleban und Lenja Silwedel der Kreismusikschule des Landkreises Rostock begleitet. Die Schau ist bis zum 27. Mai zu sehen.

Die Kröpeliner Mühle lädt ebenfalls zur Ausstellungseröffnung ein. Am Sonntag findet hier die Vernissage „Blütenzauber“ statt. Beginn ist 15 Uhr in der Mühle, Schulstraße 10. Annett Gode aus Biendorf zeigt Fotografien ihrer Lieblingsheilpflanzen. Die Gedichte in dieser Ausstellung werden von Bianca von Oertzen zur Verfügung gestellt. Der Eintritt ist frei. Die Schau kann zu den Öffnungszeiten der Mühle bis zum 15. April besichtigt werden.

Die Jugendkunstschule im Kornhaus Bad Doberan auf dem Klostergelände lädt alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zur „Ostermanufaktur“ ein. Die erste Veranstaltung ist am Sonntag, dem 11. März, in der Textilwerkstatt von 14 bis 17.15 Uhr der Workshop „Fensterbilder aus Seide“ mit Julia Miksch.

Die Mühle auf dem Klostergelände ist nicht jeden Tag zu besichtigten. Am Sonnabend sollte also die Chance genutzt werden. Die Führung durch die Backhausmühle beginnt um 13 Uhr. Das Gebäude stammt aus der Zeit um 1280. Im Jahr 2015 wurde hier wieder ein Wasserrad eingebaut und in Betrieb genommen.

Levien Anja