Die Autobahn 19 ist nach dem schweren Busunfall bei Linstow wieder freigegeben worden. Am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr verunfallte auf der A19 in Fahrtrichtung Berlin ein Reisebus der Firma Flixbus. Der Busfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kippte auf die rechte Fahrzeugseite.

In dem Fernreisebus befanden sich 61 Fahrgäste und zwei Fahrer. 47 von ihnen verletzt und ins DRK Betreuungszentrum und ein Krankenhaus gebracht. Der Reisebus wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und nach Berlin transportiert. Die A19 war bis gegen 13:10 Uhr voll gesperrt.

Zur Galerie Ein Flixbus mit mehr als 60 Passagieren verunglückt bei Linstow im Landkreis Rostock. Die Polizei spricht bisher von 16 Verletzten.

as