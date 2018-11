Bad Doberan

Der Einsatz für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge hat sich gelohnt: Die Fraktionen von SPD und CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern haben sich darauf geeinigt, die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen spätestens zum 1. Januar 2020 neu zu regeln. Die Nachricht sorgte in Bad Doberan für Jubel. Hier hatte die Initiative unter anderem ihren Anfang genommen.

„Dass die Bürger das geschafft haben, ist unfassbar. Das ist für mich die Bestätigung für Bürgerbeteiligung“, sagt Bad Doberans Stadtvertreter und ab Ende März 2019 neuer Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Wenn Bürger zusammenhalten, kann Großes erreicht werden.“ Auf Initiative des 53-Jährigen hatten die Doberaner Stadtvertreter im Januar den Beschluss gefasst, dass Bürgermeister Thorsten Semrau (parteilos) sich mit der Landesregierung in Verbindung setzen soll, um eine Gesetzesnovellierung für die Straßenausbaubeiträge zu erreichen. Bisher werden Anwohner bei der Sanierung von Straßen, die nicht Bundes- oder Landesstraßen sind, zur Kasse gebeten. Semrau hat andere Amtsinhaber angeschrieben, mehrere Städte und Gemeinden beschäftigten sich mit der Thematik. Im Januar starteten die Freien Wähler parallel die Initiative „Faire Straße“. Dafür sammelten Europaabgeordneter Arne Gericke und Landesvorsitzender Gustav Graf von Westarp (beide Freie Wähler) zusammen mit Jochen Arenz im Februar in Bad Doberan 263 Unterschriften. Tausende Unterschriften aus der Münsterstadt und anderen Gemeinden folgten in den darauffolgenden Wochen. Am Ende waren es 44 000 Signaturen, somit muss sich der Landtag mit dem Thema befassen. Dieser muss am Donnerstag noch zustimmen.

Erleichterung bei Anwohnern

„Etwa 1,4 Millionen Euro hätten die Anwohner der Nienhäger Chaussee für die Sanierung zahlen müssen“, sagt Jochen Arenz. Die sei für dieses Jahr vorgesehen gewesen, wurde aufgrund der Diskussionen um die Beiträge aber verschoben, so Arenz. Die Anwohner sind über die Abschaffung der Beiträge sichtlich erleichtert. „Das ist so eine soziale Ungerechtigkeit“, sagt Erika Zymolka zu den Straßenausbaubeiträgen. Die 75-Jährige hat ein Eckgrundstück an der Nienhäger Chaussee, müsste mehrere tausend Euro zahlen, Geld, das sie nicht hat. „Ich möchte das Haus für die Familie, für die Enkel erhalten. Mit den Straßenausbaubeiträgen wäre das nicht gegangen. Das hätte ich mir nicht leisten können“, sagt sie und freut sich, dass die Initiative es jetzt geschafft hat. „Wenn man sich nicht wehrt, passiert auch nichts.“

Gesetz regelt Beitrag In Paragraf 8 des Kommunalabgabegesetzes (KAG) MV ist bislang Folgendes geregelt: „Zur Deckung des Aufwandes für die Anschaffung, Herstellung, Verbesserung, Erweiterung, Erneuerung und den Umbau notwendiger öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sind Straßenbau-Beiträge zu erheben.“ Nicht alle Städte und Gemeinden erheben diese Beiträge. In den Gemeinden Alt Bukow und Biendorf und der Stadt Neubukow gibt es sie beispielsweise nicht.

„Wir haben es geschafft und einen kleinen Beitrag hat Bad Doberan dazu beigetragen“, sagt Bad Doberaner und Stadtvertreter Ulrich Ludwig, der mit den Unterschriftenlisten von Haus zu Haus gegangen war. „Mir geht es um Gerechtigkeit. Wir müssen alle dafür etwas tun.“ Auch Geschäftsinhaberin Karin Schwede hat sich engagiert. „Leute haben nach den Listen gefragt und wollten sie in der Nachbarschaft verteilen“, erzählt die Stadtvertreterin. 3500 Unterschriften sind am Ende in Bad Doberan zusammengekommen.

Einer ist von Marko Harder. Sein Grundstück grenzt zwar an die Straße Walkenhagen, die saniert werden soll, doch nutzen tut er sie nicht, da die Zufahrt zu seinem Grundstück über eine andere Straße verläuft. Verständnis für die Beiträge habe er daher nicht.

Finanzierung über höhere Grunderwerbssteuer

Um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zu finanzieren, soll ab dem 1. Januar 2020 die Grunderwerbssteuer um einen Prozentpunkt auf sechs Prozent angehoben werden, teilen CDU und SPD mit. „Damit entstehen dem Land Mehreinnahmen von rund 30 Millionen Euro. Diese Mittel werden an die Kommunen weitergereicht und decken langfristig den finanziellen Bedarf für erforderliche Straßensanierungen“, erläutert SPD-Fraktionschef Thomas Krüger. Diskussionsbedarf besteht laut CDU-Fraktionschef Vincent Kokert noch mit Blick auf die Übergangsphase.

In Bad Doberan ist die Freude groß. Jochen Arenz hat angekündigt, 2019 ein Straßenfest auf der Nienhäger Chaussee zu organisieren.

Anja Levien