Groß Bölkow

Zu einem Feuerwehr-Großalarm ist es am Sonntagabend in Groß Bölkow bei Ziesendorf im Kreis Rostock gekommen. Aus noch nicht bekannter Ursache ist gegen 18.30 Uhr ein Feuer in einem Bauernhaus ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Zu dem Brand wurde ein Großaufgebot an Feuerwehren aus der Region rund um Satow und Ziesendorf alarmiert.

L 13 wegen Löscharbeiten voll gesperrt

Während des Einsatzes musste die angrenzende Landesstraße 13 und damit die Verbindung zur Autobahn 20 zeitweise voll gesperrt werden. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in einer Garage des Hauses aus. Die Flammen breiteten sich aus und griffen schließlich auf einen Teil des Dachstuhls über, der daraufhin lichterloh in Brand stand.

Dach drohte einzustürzen

Die Feuerwehrleute konnten nicht das Gebäude betreten, da die Dachkonstruktion einzustürzen drohte. So konnten die Kameraden lediglich von außen löschen. Der Gesamtschaden beträgt meherere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei wird, wenn der Brandort entsprechend abgekühlt ist, am Montag zur Brandursachenermittlung übergehen.

