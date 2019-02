Kröpelin

Die Grimmener Firma Günter Papenburg AG möchte in Kröpelin Bauschutt recyceln – auf dem Gebiet hinter der Milchviehanlage am Hundehäger Weg. Der Bauausschuss der Stadt tagte dazu bereits vor etwa zwei Wochen und empfahl der Stadt, ihr Einverständnis nicht zu geben (OZ berichtete). Bei der Stadtvertretersitzung vom 31. Januar wurde der Antrag kontrovers diskutiert und schließlich in den Bauausschuss zurückverwiesen. Jetzt bleibt bis zum 15. März Zeit, eine Stellungnahme an das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt zu formulieren.

Lärm, Straßenbelastung und der Schutz von Wohngebieten und Pflegeeinrichtungen: Das sind die Punkte, die hinsichtlich der geplanten Recycling-Anlage in Kröpelin in der Stadtvertretersitzung diskutiert wurden. Laut Bauausschuss sei das Gutachten, welches sich auch diesen Bedenken widmen sollte, nicht ausreichend gewesen. „Die genauen Belastungen für das angrenzende Wohngebiet sind nicht ersichtlich“, sagt der Leiter des Bauamtes, Rüdiger Kropp.

Genauer geht es um das neue Wohngebiet Schönbusch im Kröpeliner Ortsteil Jennewitz und den Geräuschpegel, die eine solche Recyclinganlage in direkter Nähe produzieren würde. Außerdem würden in dem Gutachten für das Gebiet rund um die Straße des Friedens Schallrichtwerte für ein allgemeines Wohngebiet herangezogen, jedoch handele es sich dort um ein reines Wohngebiet. „Damit müssten die Höchstwerte für Schallemissionen noch einmal um fünf Dezibel sinken“, sagt Kropp. Dies sei im Gutachten jedoch nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus müsste geprüft werden, ob für die zwei nahen Pflegeeinrichtungen (ASB-Mutter-Kind-Therapiezentrum und Betreutes Wohnen der Volkssolidarität) erneut andere Schall- und Emissionsrichtwerte herangezogen werden müssten. Ob solch eine Anlage in direkter Nähe eines Wohngebietes eine abschreckende Wirkung habe, – sowohl für bestehende als auch potenzielle Anwohner – wurde unter den Stadtvertretern ebenso thematisiert.

Weitere Bedenken waren der Einfluss von Wind auf Schall und Staub und die Belastung der Zufahrtsstraße Hundehäger Weg. Nachdem Bürgermeister Gutteck darauf hingewiesen hatte, dass der Einfluss von Wind im Gutachten berücksichtigt sei, beschlossen die Stadtvertreter einen Ergänzungsantrag, der die Belastung der Zufahrtsstraße prüfen sollte. Doch hierzu kam es nicht. Denn schließlich wurde der Antrag zur nochmaligen Prüfung in den Bauausschuss zurück verwiesen. „Jetzt werden wir auf die Gebiete noch einmal gesondert eingehen und zur nächsten Sitzung am 14. März eine neue Beschlussvorlage präsentieren“, sagt Bauamtsleiter Kropp.

Moritz Naumann