Schlossermeister Bernd Boguslawski (59) aus Kühlungsborn (Landkreis Rostock) ist Oldtimer-Schrauber aus Leidenschaft. Bei ihm stehen etliche Mopeds und Motorräder aus DDR-Produktion. Und sein Prunkstück: Ein Porsche-Traktor-219 Standard, Zwei-Zylinder-Dieselmotor, Baujahr 1960, mit 30 PS. „Rotnase“ genannt - wegen der typischen roten Lackierung.

Seinen Porsche-Traktor kaufte er 2014 in der Nähe von Aachen. „Er war dort in einer kleinen Landwirtschaft eingesetzt. Weil das Dorf dem Braunkohlenabbau weichen musste, verschwand auch der Landwirtschaftsbetrieb“, erzählt Boguslawski. In rund 300 Arbeitsstunden machte er dann aus dem „Arbeitstier mit vielen Gebrauchsspuren“ ein Schmuckstück, das bei Oldtimer-Treffen immer wieder zum Hingucker wird. Wie am kommenden Sonnabend, wenn er zur historischen Fahrzeug-Schau im Rahmen des Bauernstubenfestes nach Russow fahren wird.

