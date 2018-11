Neubukow

Freitagmittag lag hier noch Güllegeruch in der Luft, an diesem Montagmittag riecht es jedoch nach Verbranntem: Im Rohbau des neuen Rewe am Stellwerk soll jemand am Sonntagnachmittag Feuer gelegt haben. „An mehreren Stellen wurde Baumaterial in Brand gesetzt, so dass von Brandstiftung ausgegangen wird“, teilte Gert Frahm von der Polizeiinspektion Güstrow dazu mit. Alarm war am Sonntag um 15.34 Uhr ausgelöst worden. „Ein Autofahrer mit einem weißen Ford soll es qualmen gesehen haben und ein paar Kinder liefen da rum. Die sollen aber drauf zu gekommen sein – die Polizei hat alle befragt“, sagt dazu rückblickend Neubukows Wehrführer Ralf Winter.

Seine Leute und er hatten am Wochenende einiges zu tun: „Am Freitag technische Unterstützung bei einem Verkehrsunfall am Brückengeländer an der Panzerstraße, am Sonnabend eine Türöffnung im Fritz-Reuter-Ring und am Sonntag eben diesen Brand“.

Es sei stark verqualmt gewesen im Rewe-Bau, wie der Wehrführer weiter berichtet: „Wir sind mit Atemschutz rein, suchten nach Personen. Die Lage war anfangs unübersichtlich, weil wir auch nicht wussten, was da brennt. Es waren OSB-Platten mit Lüftern drauf. Das ganze Ding rauchfrei zu bekommen war dann kompliziert, weil alle Entlüftungsöffnungen in dem Rohbau noch nicht funktionieren. Es hat dann auch bis fast um sieben gedauert“. Am Einsatz beteiligt waren 3o Kameraden aus Neubukow und die Feuerwehr der Gemeinde Carinerland mit zwölf.

Nach seinen Angaben, war die Lagertür auf der Seite zur Edis-Filiale hin bereits aufgebrochen. Die Feuerwehrleute schufen sich noch eine Öffnung, wo sich ursprünglich der Heizschlauch befand: „Da sind die Brandstifter wohl vorher auch durchgegangen, denn der Schlauch war schon raus“, erklärt Ralf Winter.

Die Bauarbeiter sind ärgerlich über die Zerstörungen auf der Baustelle, sie lagen gut im Plan und befürchten jetzt eine Bauverzögerung von bis zu drei Wochen. Ein Trockenbau im Inneren, der bereits fertig war, ist von den Unbekannten mit einer Hebebühne angefahren und beschädigt worden. Auch hier sind Rußflecken zu sehen.

Der Polier auf der Baustelle, Maik Bertram, geht davon aus, dass die Täter durch das Lager gekommen sind, nachdem sie dort die Tür aufgebrochen hatten: „Und dann haben sie die Lüfter und alles angesteckt, sind mit der Hebebühne durch die Halle gefahren und haben den Trockenbau beschädigt“. Er denkt, dass es eine Wachdienstpatrouille war, die den Brand gemeldet hat. Die von der Polizei veröffentlichte geschätzte Schadenshöhe von 10 000 Euro scheint ihm zu gering angesetzt. „Aber es wird gerade alles aufgenommen, was kaputt ist und was das kosten wird“, verweist der Polier auf eine Gruppe von Männern, die durch die Halle geht. Zu denen gehört ein Mitarbeiter vom Oranienburger Lüfterproduzenten und der sagt zur OZ: „Allein unsere Lüfter haben einen Stückpreis mit Montage von 3000 Euro. Also sechs mal drei sind schon 18 000 Euro – nur bei uns! Dann kommen noch die Blechteile und Schalldämpfer dazu“. Hinzu kommen auch die verbeulte Hebebühne, beschädigte Trockenwände, Brandschäden auf dem Fußboden, verbeulte Heizleitungen und anderes verbranntes Baumaterial. Die Ermittlungen laufen.

Thomas Hoppe