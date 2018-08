Stülow

Die neue Brücke über den Bahnschienen bei Stülow (Landkreis Rostock) ist fertig, doch die Bauarbeiten an der Kreisstraße dauern noch bis Ende November an – wie geplant. Noch fehlt der Asphalt, müssen Brücke und Straße verbunden werden.

„Das Brückenbauwerk an sich ist weitestgehend fertiggestellt. Wir müssen noch die Betonbalken betonieren, auf dem die Übergangskonstruktion zwischen Brücke und Straße liegt“, erläutert Björn Malenke vom Rostocker Unternehmen Inros Lackner, das mit der Bauüberwachung beauftragt ist. Dieser flexible Übergang sei notwendig, da Beton und Asphalt unterschiedlich auf Temperatureinflüsse reagieren. Durch die Übergangskonstruktion würden „Bewegungen“ der Brücke ausgeglichen. „Die Konstruktion ist wie eine Dehnungsfuge“, so Björn Malenke.

Über 90 Jahre alte Brücke war in schlechtem Zustand

Die vorherige Querung stammte aus dem Jahr 1925 und war in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn der Kreisstraße 6 war hier bereits auf eine Spur verengt worden, Schwerlasttransporter mit mehr als 30 Tonnen durften sie nicht mehr passieren. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Brücke unter Vollsperrung des Bahnverkehrs abgerissen. Seitdem habe es immer mal wieder sogenannte Sperrpausen gegeben, bei dem die Bahn nicht fahren konnte. Beispielsweise nachdem die Widerlager gebaut worden waren und die Träger installiert oder als die Fahrbahnplatten aufgelegt wurden, erzählt Björn Malenke. Schwierigkeiten habe es bisher nicht gegeben, sagt er. „Wir liegen im Zeitplan“. Dieser sieht vor, dass Ende November die Straße für die Autofahrer wieder freigegeben wird. Diese ist seit September 2017 voll gesperrt.

Arbeiten unter der Brücke

Derzeit sind die Bauarbeiter unter der Brücke beschäftigt, pflastern die Böschung in Richtung Stülow und bauen eine Treppe in die Böschung, die von den Bahngleisen zur Brücke hochführt. Die gegenüberliegende Seite ist bereits fertig. Hier sind neben der Treppe auch Trittsteine zu erkennen, für die Brückenprüfungen. „Der erste Teil der Brückenprüfung hat stattgefunden“, sagt Björn Malenke. Unter anderem sei der Korrosionsschutz der Stahlträger untersucht worden.

An die fünf Unternehmen haben laut Björn Malenke bisher am Bau der Brücke mitgewirkt. Die Kosten sind auf 2,27 Millionen Euro kalkuliert. Diese lägen im Plan. Die Deutsche Bahn finanziert davon 1,3 Millionen Euro, auf den Landkreis Rostock entfallen 970000 Euro, das Land unterstützt den Kreis dabei mit 634000 Euro. Die neue Fahrbahn hat eine Breite von 6,50 Meter und ist zweispurig befahrbar. Diese ist auch jetzt schon ohne Asphalt auf der Brücke zu erkennen. In Richtung Stülow wird sich der Radweg auf der linken Seite befinden. Das blaue Geländer sei eine Sonderkonstruktion. Die Streben sind etwas geneigt. Dadurch habe die Brücke ein anderes Erscheinungsbild. Vorschriftsmäßig sei im Geländer ein Drahtseil als Absturzsicherung für den Verkehr eingebaut, erläutert Björn Malenke.

Neben dem Übergang von Brücke zur Straße und dem Straßenbau stehen auch noch die Gestaltung der Außenanlagen und der Bau der Entwässerungsrinne bis Ende November auf dem Plan. In Richtung Stülow wird der Anschluss der Kreisstraße an die Brücke erweitert, „um den ehemaligen scharfen Kurvenradius zu entschärfen.“

Levien Anja