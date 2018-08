Bad Doberan

Die Bühnen stehen, die Dekoration ist angebracht, am Eingang begrüßt ein aufgeblasenes Einhorn die Gäste des Bubble-Beat-Festivals auf der Rennbahn in Bad Doberan. Am Freitag, 24. August, beginnt die Festival-Sause um 17 Uhr, am Sonnabend um 16 Uhr. Mehrere DJs sorgen für die richtigen Beats auf dem Gelände. Erwartet werden unter anderem ,Anstandslos & Durchgeknallt’, und Ferris Hilton.

Auch in diesem Jahr ist ein Lärmtelefon geschaltet, informiert Organisator Bastian Thielk. Dieses ist unter 0174/9891222 erreichbar, falls Bürger Anmerkungen zur Lautstärke haben. 2016 hatte es Lärmbeschwerden während des Red Sun Festivals, das ebenfalls von Bastian Thielk organisiert wird, gegeben, woraufhin in der Stadt über Open-Air-Veranstaltungen diskutiert wurde.

Levien Anja