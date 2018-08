Bad Doberan

Zwei Tage lebendiges Treiben auf der Doberaner Galopprennbahn: Was der Verein mit den Renntagen in diesem Jahr nicht geschafft hat, wollen Bastian Thielk und David Wickborn am kommenden Wochenende mit ihrem „Bubble Beat“-Festival erreichen. „In den vergangenen Jahren waren 2000 bis 2500 Leute mit dabei“, sagt Thielk. „Mal gucken, was diesmal so geht.“

Dabei setzen die Macher auf zwei Tage Musik, Tanzen und Party. „Weil das ,Red Sun’-Festival in diesem Jahr ausfällt, wollen wir mit dem ,Bubble Beat’ zumindest eine abgespeckte Variante bieten“, erklärt David Wickborn. Heißt: „Neben der eigentlichen Haupt-Bühne haben wir auch einen Goa-Floor – um den Leuten ein bisschen mehr Festival-Flair zu geben.“

Party am Freitag und Samstag

Los geht’s auf der Rennbahn am Freitag um 17 Uhr sowie am Samstag um 16 Uhr. Und das Line-up kann sich sehen lassen: „Mit dabei sind zum Beispiel ,Anstandslos & Durchgeknallt’, die aktuell auf allen großen Festivals vertreten sind“, sagt Wickborn. „Die Musik klingt so ähnlich wie bei ,Gestört aber Geil’, bietet aber noch mehr Gesang.“ Dazu kommt Richard Judge – bekannt als Gesangsstimme in Robin Schulz’ Hit „Show Me Love“.

Und: „Mit Ferris Hilton konnten wir einen weiteren Top-Act nach Bad Doberan holen“, sagt Bastian Thielk. „Wobei er hier nicht als Mitglied von Deichkind auftritt, sonder ausschließlich als DJ.“ Daneben wollen wieder jede Menge regionale und szenebekannte Künstler die Rennbahn zum Brodeln bringen.

„Wir haben Wert darauf gelegt, dass unsere Gäste nicht nur ,Baller-Hits’ zu hören bekommen“, stellt David Wickborn klar. „Sondern eben auch ,normale’ Musik.“ Damit das Festival seinem Namen alle Ehre macht, dürfen drei große Seifenblasen-Maschinen auf den Boxen nicht fehlen.

Man sehe sich nicht als Camping-Festival, stellt Thielk klar: „Aber wer möchte, kann auf dem Gelände sein Zelt aufstellen – das ist ein kleiner Zugewinn vor allem für die Leute, die von weiter weg zu uns kommen.“ Und: „Es ist auch keine Nonstop-Veranstaltung. Wir öffnen die Kassen am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 15 Uhr – davor können sich die Leute beispielsweise am Strand und in der Ostsee entspannen.“

Schwierige Termin-Suche

Für die Macher ist es alle Jahre wieder gar nicht so einfach, einen geeigneten Termin auf der Rennbahn zu finden. Das Problem: Allein die Renntage beanspruchen das Areal inklusive Auf- und Abbau drei Wochen. „Wenn von etwa acht möglichen Wochenenden drei blockiert sind, macht das schon was aus“, erklärt Thielk. Besonders ärgerlich: „In diesem Jahr wurden die Renntage ja abgesagt – dabei wäre der Termin am 4. August auch mit Blick auf das Wetter für uns perfekt gewesen.“

Jetzt wollen Veranstalter und Besucher am 24. und 25. August auf der Rennbahn Millionen Seifenblasen steigen lassen – und das Gelände endlich wieder zum Leben erwecken.

Plottke Lennart