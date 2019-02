Bargeshagen

Sie kommen einmal im Jahr zusammen, um gemeinsam Musik zu machen: Künstler aus der Region, die mit ihrer „Benefizz-for-Kidz-All-Stars-Band“ für leuchtende Kinderaugen sorgen wollen. Denn in der Bargeshäger Kulturscheune geht es am 6. April neben einer erstklassigen Show vor allem darum, möglichst viele Spenden zu sammeln. „Es ist jetzt sechs Jahre und fünf tolle Benefizkonzerte her, dass sich die Mitstreiter von ,Benefizz vor Kidz’ und der Kühlungsborner Upstalsboom Hotelresidenz Kühlungsborn zum ersten Mal zusammen getan haben“, erinnert sich Marco Helwig, der von Beginn an die Projekt-Fäden zusammen hält. „Mit einer kleinen Idee, einer Portion Mut und jeder Menge Ehrgeiz hat das Team aus Musik und Gastronomie eine Sache auf die Beine gestellt, die in unserer Region ihresgleichen sucht.“

Seit 2013 unterstützen darüber hinaus viele weitere Enthusiasten mit „Benefizz for Kidz“ Vereine oder Organisationen, die sich die Arbeit mit und für Kinder auf die Fahnen geschrieben haben. „Insgesamt sind so schon fast 60 000 Euro zusammengekommen“, sagt Ilse Ziebell stolz. Als Kassenwartin hat sich im aktuell elfköpfigen Organisations-Team die Finanzen im Blick. Mit dem Geld wurden unter anderem eine Kinderpsychologin der Universitätsmedizin Rostock mitfinanziert, in einem Kinderheim für behinderte Kinder in Lütten Klein ein Therapie-Raum gebaut sowie die ambulante Arbeit des Kinderhospizdienstes ,Oskar’ aus Rostock finanziell begleitet. „Im vergangenen Jahr durfte sich der Verein zur Förderung sehgeschädigter Kinder in Mecklenburg-Vorpommern über 13 000 Euro freuen“, sagt Ziebell. „Das versuchen wir natürlich jetzt noch etwas zu toppen“

Spenden für besondere Schaukel

Diesmal hat sich das Orga-Team gemeinsam mit dem Verein Perlenkinder Rostock e.V. für die Kinder-Förder-Tagesstätte „Gänseblümchen“ aus Rostock entschieden. Eine Kita in privater Trägerschaft, in der sich Heilerzieher, Erzieher, Ergotherapeuten und Krankenpfleger um insgesamt 30 Kinder mit Schwer- und Mehrfachbehinderungen kümmern. „Hier wird Kindern im Alter von eins bis sieben Jahren nach ihren individuellen Möglichkeiten Raum gegeben, um ganz nach Bedarf gefordert und gefördert zu werden“, erklärt Marco Helwig. „Konkret ist neben einer Erweiterung der Einrichtung auch geplant, eine besondere neue Schaukel für den Spielplatz anzuschaffen.“

So soll eine Rolli-Schaukel in eine schon bestehende Netzschaukel sowie eine „normale“ Schaukel integriert werden, erklärt Kita-Leiterin Melanie Witt: „Jedes Kind soll neben seinem Kumpel oder seiner Kumpeline schaukeln können – egal, welche körperlichen Möglichkeiten er hat.“ Hohe Ziele – „um die zu erreichen, haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns“, meint Kathi Poschauko, die für die Akquise zuständig ist. Jedes Jahr putzt das Team bei zahlreichen Firmen die Klinken, am Konzertabend selbst kommen beispielsweise die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken, Losen und Tickets mit in den großen Spendenkessel.

„Neben der All-Stars-Band haben für den 6. April auch unsere Freunde vom Blasorchester Bad Doberan sowie der Entertainer Till Frömmel bereits zugesagt“, verrät Florian „Flo“ Reinisch, der ebenfalls zu den Benefizz-Urgesteinen gehört und von Beginn an mit an Bord ist. „Ein paar Überraschungen wird es aber auch geben.“

Upstalsboom als starker Partner mit im Benefizz-Boot

Als großer Partner und Hauptsponsor steht den Machern einmal mehr das Upstalsboom aus Kühlungsborn zu Seite. Die Lehrlinge des Hotels übernehmen am Konzertabend sowie in der Vorbereitungszeit das Ruder, planen und organisieren das gesamte Catering. „Ein wichtiges Standbein“, macht Marco Helwig deutlich. „Ohne diese Hilfe wäre die Veranstaltung in dieser Form kaum umsetzbar.“

Der Vorverkauf ist gestartet – Tickets kosten zwölf Euro im teilbestuhlten Saal und sind in Nickels Back-Shop, in der der HEM-Tankstelle Bargeshagen, online unter www.tickets.benefizzforkidz.de sowie telefonisch unter der Rufnummer 0 15 25 / 1 48 03 47 erhältlich.

Premium-Tickets für die Lounge inklusive Buffet, freien Getränken und bestem Blick auf die Bühne kosten 48 Euro und sind nur telefonisch und online buchbar.

Übrigens: Wer nicht am „Benefizz for Kidz“ teilnehmen kann, aber trotzdem helfen möchte, hat die Möglichkeit, sich an der Pfandbon-Aktion des Real-Marktes im Ostseepark Sievershagen zu beteiligen. Dazu können Spender ihre Pfandflaschen am Automaten abgeben und danach den Bon in einen der beiden Briefkästen stecken.

Lennart Plottke