Nienhagen

Neben den Projekten, die von der Gemeinde realisiert werden, gibt es auch Vorhaben im Ostseebad, die von der Kreativgruppe Gemeindeentwicklung Nienhagen vorangebracht werden. Einige von ihnen wurden auf der Bürgerversammlung am Mittwochabend in Nienhagen vorgestellt. Anschließend gab es eine rege Diskussion zur Jugendarbeit in der Gemeinde.

Fünf Arbeitsgruppen gibt es derzeit laut Karl-Heinz Breitzmann von der Kreativgruppe. Eine davon beschäftige sich mit dem Thema Mehrzweckhalle. „Das Freizeitzentrum ist zu klein geworden. Wir haben das Bedürfnis nach einer größeren Halle“, erläuterte Breitzmann. Die Arbeitsgruppe habe an einem Grundriss gearbeitet. Ein 15 mal 22 Meter großer Raum solle für Veranstaltungen und Sport genutzt werden können. „Wir könnten uns auch eine zweite Variante mit Zuschauern vorstellen, da müssen aber erst die Kosten ermittelt werden.“

Mehr als 80 Nienhäger konnte die Arbeitsgruppe „Jung bleiben im Ostseebad Nienhagen“ schon ansprechen, die sich regelmäßig zum Wandern und kreativem Gestalten treffen oder um ins Theater zu fahren. Das Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft: das soziale Miteinander in der Gemeinde insbesondere Senioren zu fördern.

Kreativgruppe sucht Mitstreiter 30 Nienhäger engagieren sich etwa in der Kreativgruppe Gemeindeentwicklung. Für weitere Arbeitsgruppen werden noch Mitstreiter gesucht. Themen könnten sein: Erhaltung und Entwicklung Alleen und Baumreihen, Entwicklung stilles Gewerbe, die Verbesserung des Erscheinungsbildes des Friedhofes und die Erarbeitung einer Kultur- und Bürgerpreissatzung. Die Themen basieren auf der Gemeindeentwicklungskonzeption, die in den vergangenen Jahren erarbeitet wurde. Interessenten melden sich in der Kurverwaltung.

In der Diskussion wurde daraufhin von mehreren Bürgern die Jugendarbeit in der Gemeinde angesprochen beziehungsweise, welche Angebote für Jugendliche gemacht werden würden und wo sich die 20- bis 40-Jährigen im Ort engagieren. „Wenn wir über eine Mehrzweckhalle reden, dann auch über einen Jugendtreff. Für die Senioren wird viel getan, aber für die Jugendlichen habe ich nichts gesehen“, sagte Helge Peters in Bezug auf die präsentierten Projekte. Lediglich die Feuerwehr würde mit der Kinder- und Jugendwehr Jugendarbeit leisten. Karl-Heinz Breitzmann erwiderte, dass mit der Mehrzweckhalle das Freizeitzentrum nicht abgerissen würde und hier über einen Jugendtreff gesprochen werden könnte. Uwe Kahl ergänzte, dass es einen Jugendtreff gegeben hätte, die Jugendlichen sich heute aber über das Internet verabredeten. Im Freizeitzentrum seien ein paar Angebote gemacht worden, die nicht angenommen wurden, so Kahl.

Jugendtreff in drei bis vier Jahren interessant

Vivian Kersten wies auf die Geburtenrate in der Gemeinde hin, die seit 2009 ansteigt. „Die starken Jahrgänge kommen noch. In drei bis vier Jahren wird ein Jugendtreff interessant sein“, sagte die Nienhägerin. Mit dem Bau einer Mehrzweckhalle könnten auch Jugendsportgruppen entstehen.

Sandra Mehlhorn wies darauf hin, dass es für Eltern generell ein Problem sei, Job, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen. „Wir versuchen, untereinander in Aktion zu treten. Die Elternschaft der Kita organisiert jedes Jahr einen Flohmarkt“, so die Gemeindevertreterin.

„Uns fehlen Ideen, wie wir die Jugendlichen oder das Mittelalter ansprechen“, sagte Jürgen Lüsch von der Kreativgruppe. Mit dem Elternbeirat der Kita hätte man beispielsweise schon zusammengesessen. Die Jüngeren müssen uns auch sagen, was sie wollen, ergänzt Breitzmann.

Anja Levien