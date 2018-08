Bad Doberan

Die Würfel sind gefallen, alle Unterlagen wurden bis gestern Nachmittag fristgerecht im Doberaner Rathaus eingereicht: Wenn die Münsterstädter am 21. Oktober ihren neuen Bürgermeister wählen, werfen drei Kandidaten ihren Hut in den Ring. Mit Jochen Arenz und Hannes Roggelin gehen zwei unabhängige Kandidaten ins Rennen, für die SPD tritt Mike Wiedow an. „Wenn denn der Gemeindewahlausschuss auf seiner Sitzung am 16. August auch grünes Licht gibt“, erklärt Gemeindewahlleiter Michael Zöllkau. „Das ist in der Regel aber ein rein formaler Akt.“

Als Doberaner mit viel Lebens- und Verwaltungserfahrung wolle er die Stadt mit Leidenschaft und Visionen gemeinsam noch lebenswerter machen, sagt Jochen Arenz, der sich seit etwa 15 Jahren in der Stadtvertretung engagiert. Vor 18 Jahren zog es ihn in die Münsterstadt – hier leitet der 53-Jährige das Pflege- und Altenheim Johanniterhaus in der Thünenstraße. „Ich stehe für eine neue, direkte Bürgerbeteiligung“, stellt Arenz klar, der zur Wahl als fraktionsloser Einzelkandidat antritt. „Denn wer kennt Bad Doberan besser als seine Einwohner?“

Seit fast zehn Jahren als Stadtvertreter aktiv, geht Hannes Roggelin als unabhängiger Kandidat ins Wahl-Rennen – unterstützt von der Unabhängigen Doberaner Initiative (UDI). „Ich möchte wieder Visionen aus dem Rathaus heraus entwickeln und auch umsetzen“, erklärt der gebürtige Doberaner. Nach seiner Auffassung sei das auch eine Frage des Alters, macht der 28-Jährige deutlich: „Die Stadt muss zukunftsfähig werden – dafür ist ein längst überfälliger Generationswechsel erforderlich.“ Ein wesentlicher Aspekt seiner bisherigen Arbeit: „Ich bemühe mich um den sozialen Frieden in der Stadt.“ Deshalb wolle er auch ein Bürgermeister für alle Einwohner sein, erklärt Roggelin, der als Justizfachangestellter beim Landgericht Rostock arbeitet: „Und das mit ehrlicher und transparenter Politik.“

Der Ortsverein der SPD Bad Doberan hat Mike Wiedow zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert. Der 38-jährige gebürtige Ludwigsluster leitet seit 2012 die Untere Straßenverkehrsbehörde in Rostock, lebt in Papendorf und engagiert sich dort in der Gemeindevertretung und der freiwilligen Feuerwehr. Er werde kein Stadtoberhaupt sein, der alles Bisherige blind über Bord wirft, verspricht Wiedow: „Ich möchte ein Bürgermeister sein, der die notwendigen Veränderungen gemeinsam mit den Verantwortlichen erkennt und gestaltet.“ Wichtigste Partner hierfür seien die erfahrenen Führungskräfte und Kollegen der Verwaltung, insbesondere aber auch die Stadtvertreter.

Auffällig: Bis auf die SPD entsendet keine der anderen „großen“ Volksparteien einen Kandidaten zur Doberaner Bürgermeister- Wahl. „Weder die CDU noch die FDP oder die Linke haben jemanden gefunden, der den Job machen will“, wundert sich auch Noch-Amtsinhaber Thorsten Semrau (parteilos). „Dabei ist der Posten doch wirklich nicht unattraktiv.“Der 62-Jährige selbst gibt den Staffelstab nach nur einer Legislaturperiode weiter – und verabschiedet sich nach 47 Jahren im Berufsleben in den Ruhestand. 2011 konnte Semrau noch die Stichwahl zum Stadtoberhaupt gegen Hartmut Polzin für sich entscheiden. Dieser hatte zuvor für zwei Amtszeiten die Geschäfte im Doberaner Rathaus geführt.

