Parkentin

Für die Instandsetzung der Kirche in Parkentin hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Fördermittel zur Verfügung gestellt. 120000 Euro kommen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Das teilt SPD-Bundestagsabgeordneter Frank Junge mit.

Die Sanierung der Kirche wird auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. In einem ersten Bauabschnitt sollen Arbeiten an Westfassade, Fugen und Winterkirche erfolgen. „Da wegen der Vielzahl der eingereichten bundesweiten Bewerbungen nur ein Teil der Anträge positiv beschieden werden konnte, bin ich froh und glücklich darüber, dass das geklappt hat“, teilt Junge mit. „Vor allem freue ich mich aber für die Frauen und Männer in der Kirchgemeinde und dem Förderverein, die sich seit vielen Jahren mit ganz viel Herzblut für den Erhalt ihrer Kirche einsetzen.“

Frank Junge engagiert sich seit Längerem zusammen mit Stefanie Drese (SPD) für das Kirchenensemble in Parkentin. Zusammen mit dem Förderverein „Zum Erhalt des Kirchenensembles Parkentin“ wurden Möglichkeiten nach Unterstützung gesucht. Unter anderem wurde die Sanierung der Pfarrscheune aus Mitteln des Landes mitfinanziert, so Junge. In dem Gebäude von 1909 befinden sich seit dem vergangenen Jahr zwei Gemeinschaftsräume, Toiletten und eine Bibliothek.

Angesichts der Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk und Fußboden in der Kirche bestehe für das Parkentiner Gotteshaus dringender Handlungsbedarf, so Junge. Hierfür können jetzt die Fördermittel verwendet werden, um die Sanierung zunächst mit der Trockenlegung des Sockelmauerwerkes zu beginnen und danach die Instandsetzung des Westgiebels anzugehen. Auch Risse in den Gewölben sollen im Zuge der jetzt finanziell abgesicherten Arbeiten beseitigt werden.

Anja Levien