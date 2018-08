Bad Doberan

Doberans Stadtvertreter haben jetzt den Weg für den Abriss der früheren Chemischen Werke am Walkmüller Holz frei gemacht. Auf ihrer Sitzung am Montagabend vergaben die Abgeordneten den Auftrag zur umfangreichen Beräumung des Grundstücks. Spätestens Ende August soll mit den Arbeiten begonnen werden.

„Wir haben wider Erwarten ein sehr gutes Ausschreibungsergebnis erzielt“, sagte Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung. „Letztlich gab es drei verwertbare Angebote.“ Im Ergebnis sei man ein gutes Stück unter den avisierten Kosten geblieben, so Sass. Dabei habe es mit dem wirtschaftlichsten Anbieter im Vorfeld noch ein klärendes Gespräch gegeben: „Der Bereich ist ja ohnehin ziemlich in Verruf geraten – wir wollten sicher gehen, dass die Firma die umfangreiche Beräumung des Grundstücks sowohl fachlich als auch personell stemmen kann.“

In dem jetzt vergebenen ersten Los gehe es zunächst ausschließlich darum, die Freiflächen sowie die Gebäude fachgerecht vom Müll zu befreien, diesen zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, erklärte der Bauamts-Chef: „Danach folgt in einem zweiten Abschnitt der eigentliche Abbruch – und möglicherweise muss in einem dritten Los noch der Boden untersucht werden.“

2017 hatte die Stadt Bad Doberan das Areal in Walkenhagen für einen symbolischen Preis gekauft. Nach Beräumung und Abriss soll es in den kommenden Monaten renaturiert werden.

Plottke Lennart