Biendorf

„Ho, unser Maat hat schief geladen“, „Hoch auf dem gelben Wagen“, Mercy is falling“, so bunt wie ihr Programm ist der Biendorfer Chor „Kreuz und Quer“ aufgestellt. Montags stehen die Stühle im Gemeindezentrum von Biendorf im Kreis. So können sich alle 15 Mitglieder besser sehen. Die Chorleiterin greift zur Gitarre und stimmt eines der 60 bis 70 Lieder aus dem Repertoire an. Was die Sänger seit 2012 darbieten ist ein wohltuendes Klangvolumen, dem man gern zuhört.

Kaum zu glauben, dass etliche unter ihnen regelrechte Gesangsjungfrauen waren. „Kreuz und Quer“ nannten sie sich, weil die Mitglieder aus den verschiedensten Berufen und Orten stammen. Volkslieder, englische, sakrale Songs, Modernes, Aktuelles, Klassisches und plattdeutsches Liedgut wird gesungen, auch das Lied „Singen macht Spaß“, welches das Motto des Chores ist.

Die Chorleiterin Sylke Rodewald arbeitet als Lehrerin für Musik und Deutsch am Schulzentrum Kühlungsborn, wo sie ebenfalls einen Chor führt. „Eine Zeitungsanzeige ließ mich auf den Chor neugierig werden“, so Sylke Rodewald. „Ich wollte eigentlich einfach nur hinten sitzen und keine Lehrerin sein“, sagt die 53-Jährige. Doch dann hörte die Leiterin auf. „Anfangs habe ich den Chor mit meiner Kollegin geleitet. Mittlerweile hat hier jeder seine Aufgabe, denn ich allein kann das nicht schaffen.“

Öffentliche Auftritte und Familienfeiern

Vier Mitglieder sind im Rentenalter, die anderen noch berufstätig. „Wir treten öffentlich und unentgeltlich auf, singen aber auch bei Familienfeiern“, sagt die Leiterin. Lothar Theisen stammt aus Bastorf und gehört zu den sechs Männern im Chor. Der 77-Jährige ist früher als Chemiker durch Deutschland gereist und arbeitete in München für die Frauenhofer-Gesellschaft. 2005 zog er an die Küste: „Meine Frau stammt aus der Region und wollte wieder zurück.“ Gesungen hätte er schon in der Oberstufe, später im Studium, 2010 bei den Reriker Heulbojen, 2016 im Sternenchor. Seit September 2018 gehört er den Biendorfer Sängern an. „Der Umgang hier miteinander, die uneigennützige Tätigkeit, das gefällt mir“, sagt er.

Annelore Voigtländer lebt in Rakow und arbeitete früher bei der Kriminalpolizei. „Ich bin eine Füllstimme“, sagt die ehemalige Hamburgerin, „und übernehme Übersetzungsarbeiten für die englischen Texte“, so die 69-Jährige. Die Kühlungsbornerin Renate Strattner war Mitglied des Gospelchores in Neubukow. „Damit hat alles begonnen. 2010 löste er sich auf und es entwickelte sich ein neuer Chor“, so die Erzieherin.

Gabriele Eggert schreibt Chor-Chronik

Ebenfalls im Gospelchor sang auch Gabriele Eggert, die nun die Chor-Chronik schreibt. „Ich war schon in der Kindheit in einer Singegruppe. Als Grundschullehrerin in Neubukow leite ich den Kinderchor mit zwei Kollegen. Singen und Musizieren begleitet mich mein ganzes Leben“, sagt die 50-Jährige. „Kreuz und Quer“ sei ein ganz besonderer Chor „mit besonderen Stimmen und liebevollen Menschen.“

Der Zweedorfer Uwe Thoben ist seit sechs Jahren dabei: „Ich stamme ursprünglich aus Hildesheim und baue jetzt das Gutshaus in Zweedorf auch für Kinder-und Jugendarbeit um. „Singen ist gut für das Seelenheil“, so der 54-Jährige. In Wendelstorf lebt Uwe Pedde. Er hörte den Chor in einer Kirche und wollte dabei sein. „Ich war schon sehr aufgeregt am Anfang, aber es macht immer wieder riesen Spaß“, so der 56-jährige Elektro-Meister. „Wir sind eine besondere Gemeinschaft, nett und friedlich. Toll, dass wir so ein abwechslungsreiches Programm haben. Für mich ist das Ausgleich, ich habe eine kleine Elektro-Firma.“

Vielfältiges Repertoire

Die Bantowerin Birgit Böhnke war Agraringenieurin, später in der Altenpflege tätig. „Jetzt pflege ich meinen Vater“, sagt die 65-Jährige. „Ich freue mich auf die Montagsproben. Hier tanke ich Kraft. Wir freuen uns aufeinander. Es ist einfach schön, dabei zu sein.“ Die Jüngste mit 32 Jahren ist Janita Papendorf aus Bastorf. Sie studiert noch und möchte als Entspannungstrainerin arbeiten. „Das ist ein bunt gemischter Chor, alle feiern gern zusammen, man mag sich. Mir gefällt, dass wir auch Klassisches und Plattdeutsches singen“, so die junge Frau. „ Sylke hat uns geschliffen. Toll, dass sie sich so für uns einsetzt.“

Sabine Hügelland