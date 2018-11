Kühlungsborn

Eine Bronze-Skulptur in Kühlungsborn inspirierte Christa Rachow zu ihrem neuesten Werk. „Wartet die Figur auf ihren Mann, weil sie nach einem Streit im Bösen auseinander gingen? Warum schaut sie aufs Meer?“, fragte sich die Seniorin. Im Bemühen, darauf eine Antwort finden, setzte sie sich an ihren Computer. Im Januar nahm das Werk erste Form an – jetzt ist die Geschichte fertig, das gedruckte Buch liegt vor Christa Rachow auf dem Tisch. „Die Frauen des Fischers“ lautet der Titel, des zur Hälfte auf Fiktion und zur Hälfte auf Geschichtlichem beruhenden Buches. Es ist 126 Seiten stark und für zehn Euro erhältlich.

Die Figur neben dem Hotel „Meeresblick“ am Baltic Platz in Kühlungsborn wurde von Frijo Mueller-Belecke im Jahre 2000 entworfen und geschaffen. Sie stellt eine Frau dar, an deren Daumen sich ein kleines Mädchen klammert, das zu ihr aufschaut. Die Frau blickt in Richtung Ostsee. „Ich habe mir gedacht, was mag das für eine Frau sein?“, sagt Christa Rachow. Und schon war die Inspiration zu ihrer Geschichte gefunden. „Er ist Fischer und nahm nach einem Streit mit seiner Frau ausnahmsweise seinen kleinen Jungen mit auf das viel zu kleine Ruderboot. Er fuhr auf die windgepeitschte See hinaus.“ Die 88-Jährige erklärt: „Ich weiß den Anfang und denke mir, so ungefähr muss es enden. Dazwischen weiß ich nichts, das kommt dann automatisch beim schreiben.“

Tag und Nacht arbeitete die Seniorin an ihrem Buch: „Manchmal wenn ich nicht einschlafen konnte, bin ich aufgestanden und hab geschrieben. Man ist innerlich glücklich, wenn das Buch fertig ist.“ Obwohl sie gern schreibe, sei sie doch auch erleichtert, dass sie das Buch jetzt fertig ist. Unter Termindruck würde Christa Rachow allerdings nicht arbeiten wollen, meint sie.

Leser sollen sich mit Entwicklung Kühlungsborns befassen

Angesiedelt ist die Geschichte im 15. Jahrhundert. Die diplomierte Pädagogin und Tutorin für Studenten der Universität Rostock möchte, „dass die Kühlungsborner darüber nachdenken, wie war der Ort im 15. Jahrhundert strukturiert. Was passierte da, und wie hat er sich entwickelt zu so einem schönen Städtchen.“ Christa Rachow weiß, „Arndesse, das heutige Kühlungsborn West, war recht armselig.“ Es sei ein kleines verschlafenes Dorf mit sieben Hufen und einem Fischer gewesen. Dort lebten Menschen, die im Jahr 1197 mit einem Wagentreck aus Westfalen hierherkamen und sich ansiedelten. „Einige Jahre später schenkte die Fürstin Anastasia die sieben Hufe dem Kloster Bad Doberan und setzte sich für das Wachstum des Dorfes ein. Die Einwohner mussten ab da den Zehnten an das Kloster abgeben“, erzählt die Autorin. Christa Rachow holte sich das Wissen über diese Zeit aus dem Buch „Bauernlisten des 15. und 16. Jahrhundert“, erschienen im Jahr 1938. „Beim Schreiben geht dann jedoch auch immer meine Fantasie mit mir durch“, sagt sie. So mischt die Seniorin gern Fakten und Fantasie mit dem Hinblick, wie es wirklich hätte sein können. Heraus kam eine tragische Geschichte, „die dennoch ein gutes Ende findet“, sagt die Kühlungsbornerin. Mehr möchte sie nicht verraten.

Autorin Christa Rachow hat neues Buch geschrieben, diese Figur inspirierte sie dazu. Quelle: Sabine Hügelland

Das Lektorat übernahm Sabine Tunn, die bereits eine Chronik über Kägsdorf herausgab. „Sie liest meine und ich ihre Geschichten gegen“, sagt Christa Rachow. Für die Seniorin ist es bereits das vierte Buch. Das Erste hieß „Marias Weg“, es folgte „Swanjas Weg“, „Up Hoch un Platt, för jeden wat“ und nun „Die Frauen des Fischers“.

Malerin, Tanzlehrerin und Autorin – Senioren mit vielen Hobbys

Christa Rachow war nie eine ruhige Rentnerin. 1992 begann ihre Laufbahn als Tanzleiterin im Seniorentanz. Früher leitete sie vier, heute noch zwei Tanzgruppen in Kröpelin und Steffenshagen. „Es gibt bisher niemanden, der das übernimmt“, sagt sie bedauernd, denn jetzt möchte sie doch etwas kürzer treten. Die Malerei hängte sie auch fast an den Nagel. Nur, wenn die Familie sich ein Bild wünscht, malt sie noch Landschaften. Und „Die Frauen des Fischers“ soll ihr letztes Werk sein: „Nun ist Schluss, mehr schreibe ich nicht. Mir fällt nichts mehr ein. Es muss ja auch nicht auf Krampf sein“, sagt Christa Rachow.

Wer das Buch erwerben möchte, kann sie bei ihr melden: 038293/12404, hygie1@gmx.de

Sabine Hügelland