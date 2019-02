Bad Doberan

Es kam überraschend und es verlief perfekt – das Comeback von Torhüter Oliver Schröder zwischen den Pfosten des Handball-Oberligisten Bad Doberaner SV. Nach fünf Jahren Pause hatte der 33-Jährige am Sonnabend großen Anteil am 22:21-Heimsieg über den Tabellendritten HV Grün-Weiß Werder. Im OZ-Interview spricht Schröder über seine Rückkehr und die Saisonaussichten.

Wie kam es zu dieser Rückkehr?

Oliver Schröder: Andreas Köster (DSV-Trainer/d.Red.) hat mich vor gut zwei Wochen angerufen und einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich war am Vorabend beim WM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Frankreich in Berlin und danach gut drauf. Na ja, dann hat er gefragt, ob ich mal vorbeikommen könne. Das habe ich getan.

Wie fühlte sich Handball nach so langer Abstinenz an?

Es war auf jeden Fall anstrengend, aber es hat auch Spaß gemacht. Meine Entscheidung ist letztlich für den Bad Doberaner SV gefallen.

Der Wiedereinstand war super. Zeigt er Ihnen, dass Ihre Entscheidung richtig war?

Meine Leistung war für mich persönlich eigentlich nicht so wichtig. Ich habe das für die Mannschaft getan. Die Jungs haben in den zwei Wochen, in denen ich dabei bin, richtig gut trainiert. Vor allem deshalb freue ich mich, dass ich ihnen in dieser Parte helfen konnte.

Sebastian Prothmann fällt ein paar Wochen aus. Wie lange wollen Sie helfen?

Erstmal nur so lange, bis Basti wieder fit ist. Dann werden wir weitersehen. Mein Knie war nach dem intensiven Training wieder ein bisschen dick geworden. Ich werde halt nicht jünger, aber der Physio hat das bestens wieder hinbekommen.

Also ein zeitlich befristetes Engagement?

Mal sehen. Ich habe immer gesagt, dass die Familie vorgeht. Andererseits muss ich auch beim Handball einhundert Prozent geben. Alles andere wäre der Mannschaft gegenüber nicht fair.

Was steht Ihre Frau zum Comeback?

Sie hat gleich gesagt, mach‘ das doch. Sie weiß, dass ich immer gern Handball gespielt habe und stand auch früher immer hinter mir. Darüber hinaus ist der DSV mein Herzensverein, der mich damals gut aufgenommen und in jeder Beziehung unterstützt hat.

Außerdem wohnen Sie ja auch in Bad Doberan.

Genau, mittlerweile seit vier Jahren. Das macht es natürlich einfacher, abends beim Training noch mal schnell vorbei zu schauen.

Viele DSV-Fans empfanden ihr Laufbahnende vor fünf Jahren als zu früh. Warum war damals Schluss?

Es kam eine Menge zusammen. Die Zwillinge waren gerade mal ein Jahr alt, ich wollte auch am Wochenende für sie da sein. Außerdem hatte ich neben der Arbeit noch ein Studium begonnen. Hinzu kamen Probleme mit dem Knie – das war in der Summe zu viel.

Wie haben Sie den Sieg gegen Werder erlebt?

Die DSV-Spiele sind nur selten richtig schön, vor allem im Angriff nicht. Deshalb müssen wir über die Abwehr kommen, und das hat richtig gut geklappt. Vorn haben wir noch ein paar gute Chancen liegen gelassen. Das war ärgerlich, aber zum Ende hat es gereicht – auch weil die Fans richtig mitgegangen sind.

Schafft der DSV den Klassenverbleib?

Ich wüsste nicht, was dagegenspricht. Ich kenne zwar die Liga aktuell nicht so genau, aber es muss auf jeden Fall über die Heimspiele gehen – so wie gegen Werder.

Zur Person Oliver Schröder wurde im Januar 1986 in Rostock geboren. Das Handballspielen erlernte er beim HC Empor in seiner Geburtsstadt. Mit den Hansestädtern spielte er von 2006 bis 2013 in der 2. Bundesliga, anschließend wechselte er für ein Jahr zum Oberligisten Bad Doberaner SV. 2014 beendete er seine Handballkarriere, jetzt kehrte er ins Tor zurück. Schröder arbeitet als Industriekaufmann bei den Rostocker Stadtwerken und absolviert zurzeit ein BWL-Fernstudium. Der 33-Jährige, der in Bad Doberan wohnt, ist verheiratet mit Ehefrau Tina; beide sind stolze Eltern der sechsjährigen Zwillinge Sophie und Philipp.

Burkhard Ehlers