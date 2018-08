Ravensberg

„Kalinka, Kalinka, moja“ tönte es am vergangen Sonnabendnachmittag aus den Lautsprechern in Ravensberg im Landkreis Rostock. Auf der von Strohballen umrahmten Bühne tanzten Russinnen und Russen – so sah es jedenfalls aus, doch in den Trachten steckten in Wahrheit kreative Ravensberger.

Das Dorffestmotto hieß nämlich „Russische Nacht“. Dass das quasi auch ein Betrag zur Völkerverständigung sein soll, ließ die Mitorganisatorin Heike Dassow ausdrücklich gelten. Besucher konnten aber auch Kinderprogramm, Kinderschminken und eine Tanzshow erleben. Essen und Trinken waren ganz auf Russland eingestellt.

Sabine Hügelland und Thomas Hoppe