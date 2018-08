Rerik

Bargeld, ein Fernseher, die Bedienungshandhelds – Taschencomputer, mit denen die Kellner Bestellungen digital aufnehmen – und 100 Schoko-Riegel sind die Ausbeute von dreisten Dieben, die in der Nacht zu Mittwoch in ein Eiscafé am Haffplatz in Rerik eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Diebe dafür ein Fenster auf. Weiterer Schaden entstand dadurch, dass eine Eiskühltruhe geöffnet wurde und das Eis darin schmolz. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 10 000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03 82 03 / 5 60 zu melden.

Schneider Ann-Christin