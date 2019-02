Kühlungsborn

Nach nur einer Woche Umbau innerhalb der vorhandenen Verkaufsfläche ist ab heute die Filiale von Netto Marken-Discount in Kühlungsborn West wieder geöffnet. „Der rund 820 Quadratmeter große Markt ist nun moderner und entspricht dem aktuellen Netto-Konzept. Mit einem Sortiment von rund 5000 Artikeln legen wir unseren Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität“, teilt die Presseabteilung des Lebensmittelhändlers mit, der seinen Geschäftssitz in der oberpfälzischen Stadt Maxhütte-Haidhof hat. Vor allem das Backsortiment sei im Branchenvergleich einzigartig, wird betont. Neben dem Bäcker in der Vorkassenzone biete die umgebaute Filiale eine sogenannte „Bake-Off-Station“ mit frischer, loser Backware sowie verpackte Eigenmarken und Backwaren von Markenherstellern an.

Acht Märkte in Kühlungsborn

„Ich finde das gut, wenn das Sortiment erweitert wird. Und wenn es wie hier in Kühlungsborn West gleich mehrere Anbieter gibt, kann der Wettbewerb untereinander für die Kunden nur gut sein“, findet der Kühlungsborner Peter Kärst (50).

Auch Stadtvertreter Gerd Susemihl (HGV), der ebenfalls in Kühlungsborn West wohnt, begrüßt insgesamt die Dichte an Lebensmittelmärkten im Ostseebad und insbesondere im Stadtteil West. „Wenn es mehrere Märkte gibt, ist das gut für die Kühlungsborner und auch für die Urlauber“, so der 54-Jährige. In West teilt sich der „ Netto Marken-Discount“ die Kundschaft mit den drei weiteren Discountern Penny, Norma und Lidl sowie dem Edeka-Markt von Mario Hoffmann als Vollsortimentler. Im Stadtteil Ost gibt es insgesamt drei Lebensmittelmärkte, den Edeka-Markt von Ina Siedelmann sowie die Discounter Aldi und Netto (Mehrwerte-Discounter).

„Dass die Lebensmittelmärkte in Kühlungsborn etwas ungleich verteilt sind, liegt daran, dass in West die Flächen in gewünschter Größe nach der Wende dafür zur Verfügung standen und in Ost nicht. Insgesamt haben wir in unserer Stadt mit zwei Vollsortimentlern und sechs Discountern grundsätzlich eine gute Versorgung“, findet der Vorsitzende des Bauausschusses Hans-Joachim Ollhoff (HGV). Er berichtet, dass die Neueinrichtung in der Netto-Filiale in West aber im Ausschuss keine Rolle gespielt habe, da dieses Mal keine äußeren Umbauten vorgenommen wurden. „Das war dort schon vor einigen Jahren erfolgt. In dem Zuge entstand dann auch der separate Kundenparkplatz“, weiß Ollhoff.

Penny-Markt will noch erweitern

Auf der Tagesordnung hatte der Bauauschuss dafür vor kurzem ein Bauvorhaben am Penny-Markt in der Neuen Reihe. „Dort soll der Eingangsbereich nach vorn weiter ausgebaut und die Verkaufsfläche insgesamt erweitert werden. Der dafür erforderlichen Änderung des Bebauungsplanes haben wir zugestimmt“, berichtet Ollhoff.

Geplante bauliche Veränderungen größeren Umfanges am Edeka-Markt in der Reriker Straße waren schon mehrfach Gegenstand bei den Sitzungen der Stadtvertreter und im Bauausschuss. Hinter dem jetzigen Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 900 Quadratmetern soll nach den Vorstellungen des Eigentümers ein neuer Markt mit größerer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern entstehen. Auch mehr Parkplätze für die Kunden sind vorgesehen. Der Neubau soll bei laufendem Betrieb des vorhandenen Marktes vonstatten gehen. Der alte Markt soll dann aber später dem erweiterten Parkplatzangebot weichen, so die bisherige Planung.

Planung für neuen Edeka-Markt wird überarbeitet

„Dass ist auch dringend nötig, dass der Edeka-Markt als Vollsortimentler eine größere Verkaufsfläche bekommt. Der Inhaber engagiert sich sehr stark im Ort, unterstützt die Jugend, die Vereine und die Seenotretter. Auch deshalb halte ich es für wichtig, ihn auch bei seinem Vorhaben zu unterstützen“, argumentiert Gerd Susemihl.

Ein erstes Projekt, dass der Investor vorlegte, hatte aber wegen der Nähe zu einem Biotop nur wenig Chancen, von den Behörden genehmigt zu werden, obwohl eine Mehrheit der Stadtvertreter seinerzeit dafür stimmte (OZ berichtete). Deshalb wurde dem Investor geraten, sein Vorhaben in wichtigen Details noch einmal zu überarbeiten. „Daran wird auch gearbeitet. Das ist der letzte Stand, den ich kenne“, sagt Hans-Joachim Ollhoff.

Rolf Barkhorn