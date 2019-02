Bad Doberan

Mit der momentan schwersten Aufgabe in der Oberliga Ostsee-Spree sehen sich am Sonnabend die Handballmänner des Bad Doberaner SV konfrontiert. Als Tabellenvorletzter machen sich die Münsterstädter (13. Platz, 12:22 Punkte) auf die relativ kurze Reise zum bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Stralsunder HV (1., 31:1). Alles andere als ein Erfolg der Hausherren wäre dabei nicht zuletzt aufgrund des klaren Hinspielerfolges der Stralsunder (35:20) als Überraschung zu werten.

Dennoch nehmen die Doberaner die Partie beim voraussichtlichen neuen Meister – nach dem Erfolg im Spitzenspiel vor 13 Tagen beim Tabellenzweiten HSV Insel Usedom beträgt der Vorsprung des SHV derzeit sechs Punkte – sehr ernst. „Wir haben uns auf diese Partie ebenso intensiv vorbereitet wie zuletzt“, macht Andreas Köster deutlich. Der 51-Jährige erwischte nach seinem Amtsantritt in Bad Doberan bislang einen Einstand nach Maß. Zwei Spiele, zwei Siege – so lautet die Bilanz von Köster auf der Trainerbank des DSV. „Ein Blick auf die Tabelle zeigt allerdings, wie notwendig diese Erfolge waren, um überhaupt Anschluss im Kampf gegen den Abstieg zu halten. Noch haben wir nichts erreicht“, relativiert Köster.

Die Entscheidung über die künftige Ligazugehörigkeit der Münsterstädter fällt dabei vornehmlich in den Landesgrenzen von Mecklenburg-Vorpommern. Denn mit Ausnahme der Partie beim Mitkonkurrenten VfV Spandau Ende März stehen für die DSV-Sieben bis zum Saisonende am 27. April neben vier Heimspielen ebenso viele Derbys in fremden Hallen auf dem Plan. Die Partie morgen in Stralsund macht dabei den Anfang. „Wir wollen von unserem Restprogramm möglichst viele Partien erfolgreich gestalten, um unser gemeinsames Ziel – den Klassenerhalt – zu erreichen. Die Siege in Berlin und zuletzt gegen Werder waren nur die ersten Schritte auf einem langen Weg dorthin“, warnt Köster vor verfrühter Euphorie und fordert von seinen Spielern, den Fokus weiterhin auf die wesentlichen Dinge des Handballsports zu richten.

Dazu gehört nicht zuletzt das ­Abwehrspiel. Hier wusste die zuvor wackelige Doberaner Defensive mit 20 beziehungsweise 21 Gegentoren in den beiden Begegnungen im Jahr 2019 zu glänzen. Dieser Aufwärtstrend steht im Duell mit dem Stralsunder HV auf dem Prüfstand. Die Gastgeber stellen mit fast 30 Toren pro Spiel den besten Angriff der ­Liga.

Der Trainer des SHV, Steffen ­ Fischer, warnt seine Mannschaft ­angesichts der klar verteilten Favoritenrolle davor, das Spiel gegen die DSV-Sieben auf die leichte Schulter zu nehmen: „Das ist ein gefährlicher Gegner. Für sie geht es um alles!“ Die zweiwöchige Spielpause nach dem Sieg im Spitzenspiel beim HSV Insel Usedom nutzten die ­Stralsunder, um Blessuren auszukurieren und wieder Kraft zu sammeln. „Fast durchweg alle Spieler hatten in den vergangenen Wochen mit ­kleinen Verletzungen oder Krankheit zu kämpfen“, berichtet Steffen Fischer.

Simone Seidel und Niklas Kunkel