Bad Doberan

Menschen, Tiere, Sensationen: Zum 30-jährigen Bestehen ihres Karnevalklubs zeigten die Bad Doberaner Jecken, was sie können. Vor etwa 1400 Zuschauern tanzten Katzen, Nonnen und Säulen. Etwa ein Jahr lang hatten die verschiedenen Tanzgruppen des Vereins DKK88 für diesen Abend geprobt, Kostüme geschneidert, Kulissen gebaut.

Nicht ganz so lange Zeit hatte Julia Tollgreen in ihr Kostüm investiert. „Das war ein spontaner Einfall, erst am späten Nachmittag sind wir damit fertig geworden.“ Das Ergebnis konnte sich aber sehen lassen: Die Studentin kam als Waldelfe, stilecht mit spitzen Ohren, Efeuranken auf dem Kleid und einem Vögelchen auf der Schulter. „Sogar die Flügel sind selbst gemacht, aus Kleiderbügeln.“ Ähnlich spontan waren Antje Adam und ihr Mann Frank, die als Blumenkinder verkleidet waren. „Wir haben uns das vorhin erst überlegt.“ Aber das sei auch das schöne am Karneval. „Das man sieht, als was man sich fühlt und sich dann für einen Abend neu erfindet“, sagt die Erzieherin. Die übrigen Besucher erfanden sich unter anderem als Biene, Marienkäfer, Banane und Vogelscheuche neu. Einige trugen Ganzkörper-Kostüme, andere nur Glitzerkleidchen und bunte Hüte.

Vom Karneval in Bad Doberan ist Antje Adam begeistert: „Wir kennen das aus dem Rheinland, aber da ist alles irgendwie schon so abgenudelt. Hier ist es noch frisch, uns gefällt der Spirit.“ Außerdem sei es schön, wie die Familien bei der Feier mitgingen.

Fantasievoll kostümiert erlebten die Gäste auf dem Karnevalsfest am Samstag in Bad Doberan eine bunte Show.

Das gilt auch für Dana Hermann und Ulrike Haase. Ursprünglich hatten die beiden nichts mit Karneval am Hut – bis ihre Kinder sich dazu entschlossen, Prinz und Prinzessin zu werden. Die beiden Mütter dachten sich für Kiara (9) und Oliver (11) eine Choreografie aus, die sie dann monatelang probten. Kiara stand außerdem mit der Kindertanzgruppe Delfinis auf der Bühne in der Doberaner Mehrzweckhalle.

Auch andere Jecken übernahmen mehrere Rollen. Karnevalsprinzessin Celine Ecke war außer an der Seite ihres Prinzen noch in der Showtanzgruppe und als Trommlerin zu sehen, Christoph Hamann sang im Männerchor. Mindestens zweimal in der Woche haben die Tänzerinnen für das Karnevalsfest am Samstag geprobt. Sie traten unter anderem als Katzen, Nonnen und Hippies auf und tanzten durch den ganzen Saal. Das Männerballett kam in Gestalt griechischer Säulen auf die Bühne, verwandelte sich dann aber in Cheerleader. Wie es sich für ein Karnevalsfest gehörte, waren natürlich auch Funkenmariechen und Gardetänzerinnen mit dabei – verzichten durften die Besucher allerdings auf langweilige Büttenreden. „Die Vorbereitungen dauern eigentlich das ganze Jahr“, sagt Karnevalsprinz Christoph Hamann. „Es gibt eine kleine Pause von vielleicht zwei Monaten und dann geht es direkt weiter.“

Das Motto in diesem Jahr war „Seit 30 Jahren geht es rund - Karneval ganz kunterbunt“. Passend dazu zeigte die Tanzgruppe eine Mischung aus acht Tänzen der vergangenen Jahre – mehrere Kostümwechsel inbegriffen. Fernsehserien der 80er-Jahre hatte sich die Klamauk-Truppe vorgenommen, stilecht mit Vokuhila-Frisur und Ballonseidenen Jogginganzügen.

„Die Kostüme und Kulissen sind größtenteils selbst gemacht“, sagt Prinzessin Celine Ecke. Und sie kamen beim Publikum gut an. Die Zuschauer johlten und klatschten, riefen inbrünstig „Dobre Helau“, den Schlachtruf der Bad Doberaner Narren. Die gute Stimmung ließen sie sich auch nicht durch kleine technische Pannen verderben. Die Tänzerinnen auf der Bühne lächelten sie charmant weg und auch auf das Publikum war Verlass: Als bei dem bekannten Schlager „ Moskau“ plötzlich der Ton wegblieb, sang es lautstark weiter und rettete die Show. „So etwas Besonderes habe ich noch nicht erlebt“, sagt Volker Pietz, Präsident des Elferrates begeistert. „Und ich mache das ja auch schon ein paar Jahre.“

Cora Meyer