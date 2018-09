Bad Doberan

Viele der Bewohner der Altstadt Bad Doberans sind verärgert. In den vergangenen Monaten lagen nach und nach die Sanierungsbescheide in den Briefkästen. Dass sie zahlen müssen, weil ihr Haus in einem Sanierungsgebiet liegt, darüber ärgern sich die Bürger nicht, jedoch über den Betrag. Denn im Vergleich zu früheren Schreiben hätte sich die Summe bei vielen verdoppelt. Eine Begründung sei das Rathaus bis heute schuldig geblieben. Die Altstädter haben Widerspruch eingelegt, einen Anwalt eingeschaltet und das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht.

Hans-Jürgen Schulz steht hinter seinem Haus in der Neuen Reihe im Garten. Rasen wächst hier, ein Baum, ein Rhododendronbusch. „Die haben mir das Gartenland als Bauland angerechnet“, sagt der 72-Jährige. Anstatt der etwa 2175 Euro, die in einem ersten Schreiben avisiert wurden, soll er jetzt 3200 Euro zahlen – denn Bauland kostet mehr als Gartenland. „Ich habe im Rathaus nachgefragt, warum das anders berechnet worden ist“, sagt Hans-Jürgen Schulz. Eine zufriedenstellende Antwort habe er nicht bekommen. Der Rentner könne nicht sagen, warum das jetzige Gutachten vom ersten aus dem Jahr 2007 abweiche.

Bis zu 70 Widersprüche im Rathaus

Der Bad Doberaner ist nicht der einzige, der Widerspruch eingelegt hat. Bis zu 70 würden im Rathaus liegen, sagt Volkmar Drusche, bei dem ebenfalls eine vorerst als Gartenland ausgewiesene Fläche als Bauland berechnet wurde. Die zu zahlende Summe habe sich von 5400 Euro auf 10 000 Euro erhöht – und das innerhalb von drei Jahren.„Ich habe damals selbst gebaut und konnte mir das gar nicht leisten“, sagt er. Doch auch ihm konnte die Mitarbeiterin im Rathaus nicht weiterhelfen. „Sie war nicht gesprächsbereit, es kam so rüber, als wollte sie uns nicht helfen“, schildert Volkmar Drusche. Ähnliche Erfahrungen sammelte Bärbel Bohsack. Bei der Bad Doberanerin stieg die Summe von 2700 auf 7200 Euro. Was sie zudem ärgert: die Missstände im Sanierungsgebiet. In der Baumstraße seien die Mülleimer abmontiert worden, der Gehweg uneben, die Pflastersteine locker.

„Jeder weiß, dass er etwas bezahlen muss, aber wir wollen einen gerechten Bescheid“, sagt Hugo Rauchstädt, der ebenfalls betroffen ist. Die Anwohner haben sich jetzt zusammengeschlossen und Stadtvertreter Jochen Arenz um Hilfe gebeten. „Er hat uns den Kontakt zu einem Anwalt hergestellt“, sagt Hugo Rauchstädt. „Wir wollen nicht vor Gericht, aber wir wollen dass das Gutachten untersucht wird und eine Lösung gefunden wird“, so Rauchstädt. „Es ist doch widersprüchlich, dass wir den doppelten Beitrag für ein und dieselbe Sache zahlen sollen“, fügt Ralf Oretzki hinzu. Die Anwohner suchten das Gespräch mit Bürgermeister Thorsten Semrau.

Kein Ermessensspielraum

„Ich habe großes Verständnis dafür, dass es Fragen und zum Teil auch Aufregung im Zusammenhang mit den Ausgleichsbeträgen gibt“, sagt Bürgermeister Thorsten Semrau. Natürlich falle es nicht immer leicht, einzusehen, dass für eine, zum Teil Jahre zurückliegende, Sanierung nun Geld eingefordert werde. „Wir haben uns mit einigen Bürgern zusammengesetzt und uns die Sorgen angehört“, bestätigt Semrau, der die Kritik an der Rathausmitarbeiterin zurückweist. Er stellt klar: „Bei der Erhebung von Ausgleichsbeträgen haben wir leider keinen Ermessensspielraum, sondern müssen geltendes Recht umsetzen“, sagt er. Das ein Ausgleichsbetrag zu entrichten ist, sei im Baugesetzbuch geregelt.

Durch die Sanierungen im Sanierungsgebiet sei der Wert der Grundstücke gestiegen. „Wenn wir uns die enorme Entwicklung der durchschnittlichen Bodenrichtwerte der Wohnbauflächen Bad Doberans ansehen, so ist dieser, allein in den letzten zehn Jahren, enorm gestiegen.“ Für diesen durch die Sanierungen bedingten Wertzuwachs würden nun die Ausgleichsbeträge erhoben. „Wir haben einen unabhängigen Sachverständigen, der dafür die Anfangs- und Endwerte hinsichtlich der Bodenwertsteigerung zu einem Stichtag ermittelt. Die Differenz aus diesen beiden Werten multipliziert mit der Grundstücksgröße, ergibt den Ausgleichsbetrag“, erläutert Semrau. Warum der Gutachter jetzt andere Endsummen berechnet habe, als sein Kollege vor zehn Jahren, könne er nicht sagen. Doch Gutachter können unterschiedlicher Auffassung sein. „Wir haben die Fragen der Bürger an den Gutachter weitergeleitet. Der nimmt im Rahmen des Widerspruchverfahrens dazu Stellung.“

Die Stadt habe den Bürgern Zeit eingeräumt, die Widersprüche zu begründen. „Grundstückseigentümer, die den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt haben, brauchen im Moment nicht zahlen“, so Thorsten Semrau.

Levien Anja