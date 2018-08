Bad Doberan

Eine große Baugrube, mitten in Bad Doberans Innenstadt. Bäume und Gras wachsen darin. Der Eigentümer baute dort auch Zelte aus Planen. Er lebt hier in seinem Wohnwagen-Anhänger. Nicht ganz fertig gebaute Mauern, aus denen Rohre ragen, zeigen, wo einst ein Haus geplant war. Doch das Loch in der Marktstraße gilt immer noch als Baustelle – weil der Eigentümer regelmäßig ein kleines Stück Mauer hinzufügt.

Stadt und Landkreis können nichts dagegen machen – ein trauriger Zustand.Norbert Sass Leiter Amt für Stadtentwicklung

„Wir sind vor 20 Jahren hier eingezogen, da gab es das Loch schon“, erzählt Hans-Jürgen Steinfeldt, der mit seiner Frau im Haus neben der ehemaligen Marktstraße 2 wohnt. Dort, wo jetzt das Loch ist, stand einst ein Gebäude. Dieses sei nach und nach abgetragen worden, erzählt Hans-Jürgen Steinfeldt.

Dann habe der Eigentümer eine Baugenehmigung bekommen – für ein „Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage in Eigenleistung“, sagt Regina Steinfeldt: „Die Baugenehmigung ist eigentlich ein Witz. Er kann keine Parkplätze nachweisen, und für eine Tiefgaragen-Einfahrt ist kein Platz.“

Warum der Eigentümer seit 1999 alles allein macht? „Er hatte wohl kein Geld zum Bauen“, vermutet Hans-Jürgen Steinfeldt.

Der Landkreis habe festgestellt, dass es eine Baugenehmigung gab und innerhalb von drei Jahren der Bau begonnen wurde, sagt Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung: „Damit ist den Gesetzen entsprochen worden.“

Bereits im Jahr 2004 hatte der Eigentümer gegenüber der OSTSEE- ZEITUNG erklärt, dass er durch Baufirmen weiterbauen lassen werde, sobald die Kellerwände stehen würden. Sein Plan damals: Bis Ende 2004 fertig mit dem Keller zu sein und Ende 2005 einen Rohbau hochgezogen zu haben.

Davon ist jedoch auch 14 Jahre später nichts zu sehen. „Das ist ein Schandfleck in Bad Doberan“, meint Hans-Jürgen Steinfeldt. „Immerhin ist es mittlerweile ruhig, man sieht den Mann auch kaum“, sagt eine weitere Nachbarin, die namentlich nicht genannt werden will. „Wir sind damals fast wahnsinnig geworden“, sagt Regina Steinfeldt.

Beim Bau des Wohnhauses Marktstraße 4 sei etwas Beton in die nebenliegende Grube geflossen. Dieses habe der Eigentümer in Handarbeit mit Hammer und Meißel bis spät in die Nacht, teilweise bis nach Mitternacht, abgeklopft. Der Mann habe nicht mit sich reden lassen, erzählt Regina Steinfeldt.

Also sei das Ehepaar gemeinsam mit weiteren Anwohnern andere Wege gegangen. Sie schrieben an die Stadt und den Landkreis, doch niemand konnte ihnen helfen. „Wir können nichts dagegen machen“, bedauert Norbert Sass. „Ein trauriger Zustand.“ Auch ordnungsrechtlich gebe es keine Möglichkeit. „Es müsste nachweisbar sein, dass eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht – aber diese Gefahrensituation gibt es nicht“, erklärt der Bauamts-Chef. Denn es gebe keinen Eingang zu dem Grundstück – wo keine Mauer ist, stehen Bauzäune. „Wenn der Mann einkaufen will, krabbelt er aus seinem Wagen unter den Planen durch und stellt dann eine kleine Leiter an die Mauer“, hat die Doberanerin Regina Steinfeldt beobachtet.

Der Bauausschuss und die Stadt Bad Doberan versuchten gemeinsam mit Bauträgern, diverse Angebote zu machen. „Aber er hat alles abgelehnt“, bestätigt Sven Merkel von der Bauträgergesellschaft Adank.

„Total unverständlich“, findet eine weitere Nachbarin, die ebenfalls namentlich nicht genannt werden will. „Er scheint ja nicht zu arbeiten.“ Der Eigentümer selbst war nicht anzutreffen, um sich zu der aktuellen Situation zu äußern.

Christin Tute