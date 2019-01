Heiligendamm

Verlandet und von Laub bedeckt liegt er mitten im Wald: Der Spiegelsee. Olaf Kühndel will das ändern. Er erinnert sich: „Früher hatte der Spiegelsee eine große Oberfläche und um ihn herum schlängelten sich einst feste Wege, es standen überall Bänke. Hier flanierten einst die großherzogliche Familie und ihre Badegäste. So, oder ähnlich findet man es überall in alten historischen Beschreibungen“.

Aufwand wäre gering

Den Aufwand, den See und die Umgebung wieder in ein Biotop mit anliegendem Park zu verwandeln, hält er für gering. „Zumindest, im Vergleich zu seinem Nutzen im Dienste unser aller Erholung.“ Er schlägt vor, den See auszubaggern, das Ufer zu bepflanzen und zu sichern. Schließlich sollte nach Kühndels Ansicht ein Rundweg mit Bänken angelegt werden. „Man müsste gar nicht so viel machen. Die alten Wege sind ja noch erkennbar.“ Seiner Ansicht nach sollten lediglich die Hauptwege planiert werden. Die restlichen könnten unbefestigte Parkwege sein. „Ich habe diesbezüglich eine Anfrage bei der Stadt gestellt, aber bisher keine Reaktion erhalten.

Finanzierung muss gesichert sein

„Davon ist uns bisher nichts bekannt“, sagt Ute Busse vom Bauamt der Stadt Bad Doberan. Grundsätzlich gibt sie sich aber offen: „Derjenige kann sich gerne mit seinen Ideen an uns wenden.“ Bislang sei dort jedoch nichts geplant. Bevor die Stadt am Spiegelsee tätig werden könnte, müsste ohnehin zunächst geklärt werden, wem das entsprechende Waldstück gehört. Und wie etwaige Maßnahmen zu finanzieren seien.

Dazu hat sich Olaf Kühndel ein Konzept überlegt, dass er der Stadtverwaltung vorlegen will. Sei Ziel ist es, eine Debatte über die Zukunft des Spiegelsees anzustoßen. Dazu will er eine Interessengemeinschaft gründen und auch in den sozialen Netzwerken für seine Sache werben.

See liegt im Naturschutzgebiet

„Der Bereich kann jederzeit zum Zweck der Erholung betreten werden.“ André Köppen (Forstamt Bad Doberan) Quelle: Lutz Werner

Einen Hoffnungsschimmer für Olaf Kühndel gibt es aber: „Jede Veränderung an gesetzlich geschützten Biotopen bedürfen der Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock“, erklärt Forstamtssprecher Köppen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass eine Renaturierung des Spiegelsees aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll sei, würde eine Studie in Auftrag gegeben, die die Auswirkungen dieser Maßnahme untersucht, sagt André Köppen.

Ein Erholungsgebiet sei der betroffene Bereich um den Spiegelsee aber auch jetzt schon. „Er kann jederzeit zu diesem Zweck frei betreten werden.“

Cora Meyer