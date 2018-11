Klein Siemen

“Es brauchte nur eine Dreiviertelstunde, damit vierzehn Aktive drei Wände so voll bekommen, dass die Arbeit für mindestens drei bis fünf Jahre reicht“, meinte Dorfbewohnerin, Regionalplanerin und Landschaftsarchitektin Ute Fischer-Gäde beeindruckt über die Diskussionsergebnisse an „Thementischen“ im Klein Siemener Haus von Doris und Johann König.

Die Mitglieder des Vereins „Klein Siemen e.V.“ hatten hier am vergangenen Samstag zu einer gut viereinhalbstündigen Planungswerkstatt zur Dorfentwicklung eingeladen. Dabei zogen die Teilnehmer gemeinsam mit Uni-Professor Henning Bombeck von der „Schule der Land-Entwicklung“ eine kleine Bilanz der Aktivitäten seit einer Ideenwerkstatt von 2016, machten sich ein Bild vom aktuellen Zustand des Hofteichs und diskutierten „sehr konzentriert“, wie selbst eingeschätzt wurde, vor allem die Komplexe „Leben – in Natur und Umwelt“, „Dorf – Planen und Bauen“ sowie „Wir –Aktivitäten und Veranstaltungen“.

Unterm Strich einigte sich die relativ große Runde über Rangfolge, Termine und Verantwortlichkeiten von zahlreichen Maßnahmen zur Entwicklung von Klein Siemen. Vorrang in Sachen „Leben, Natur und Umwelt“ habe demnach der Start der Revitalisierung des Hofteichs im kommenden Jahr, deren Umsetzung eine neu gegründete AG Hofteich koordinieren soll. Die Meisenkästen in der Kastanienallee sollen dagegen bereits in den nächsten Tagen gemeinsam gesäubert, repariert und besser ausgerichtet werden. Für die Entsorgung des Grünschnitts wurde durch das Entgegenkommen eines Dorfbewohners ein geeigneter Platz gefunden und in Kooperation mit dem Kröpeliner Bauhof soll die Streusalz-Verträglichkeit der Alleebäume künftig mehr Beachtung finden. Zudem werden Kosten und Finanzierung von Leimringen zur Miniermotten-Bekämpfung an den vielen Klein Siemener Allee-Kastanien geprüft. Der Verein hatte die Patenschaft über die Kastaneinallee übernommen (OZ berichtete).

Bei „Plänen und Bauten“ ging es zum einen um die Verkehrstempo-Reduzierung im Dorf. Wenn die Straße saniert werde, solle deshalb auch über „fahrdynamische Schwellen“ nachgedacht werden sowie über einen nötigen „Oberflächenwasserkanal“. Aber sofort könnten in den Vorgärten „humorvolle und öffentlichkeitswirksame“ selbstgebaute Schilder zur Temporeduzierung beitragen, hieß es. Und als „Knaller“ kam die Idee von zwei „Ortstafeln“ auf den Tisch, die an den jeweiligen Ortseingängen zur tagesaktuellen Ankündigung von Veranstaltungen „oder für Hinweise an die Streusalzfahrer: Wir selbst verzichten darauf!“ verwendet werden könnten. Zu „Aktivitäten und Veranstaltungen“ fasste der Vereinsvorsitzende Bert Koß unter anderem zusammen, dass über die künftige Dorf-Gestaltungssatzung im Ort Konsens hergestellt werden soll: „Wir können ja einen Vorschlag machen, aber den sollten wir im Ort demokratisch diskutieren, damit möglichst viele damit leben können. Dann gehen wir damit nach Kröpelin“. Bis zum 30. Juni 2019 soll der Satzungs-Vorschlag perfekt sein. Für alle vorbereitenden Arbeiten wurde am Samstag ein „Kernteam“ zusammengestellt.

Zur schnellen gegenseitigen Hilfe im Dorf soll ähnlich einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe zeitnah eine Internet-Plattform geschaffen werden. Bert Koß: „Grundlagen für alle Aktivitäten muss die Solidarität sein. Wir sind ja nur so friedlich miteinander, weil wir keine ökonomischen Verbindungen miteinander haben“. Die Kontakte zu den Nachbarorten sollen entwickelt werden: „Viele wissen voneinander nichts, wir haben ja auch nichts mehr miteinander zu tun. Unsere Kinder gehen da nicht hin zur Lehre oder zur Disko und heiraten dort nicht, das ist ja alles weg. Trotzdem wäre da vielleicht mal ein Kontaktfest oder so hilfreich“, erläuterte der Vereinsvorsitzende weiter.

Einigkeit herrschte in der Runde auch darüber, dass die demnächst vorgesehene Ortsbegehung mit dem Kröpeliner Bürgermeister „generalstabsmäßig“ vorbereitet werden müsse, wie es augenzwinkernd hieß. An „Handreichungen“ für den Rathauschef, der die Klein Siemener Werkstatt per Mail grüßte, wird jetzt gearbeitet.

Thomas Hoppe