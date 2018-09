Neubukow

Bis weit über die Schliemannstadt hinaus waren die drei Spielmannszüge mit um die 70 Musiker zu hören, als sie im Sternenmarsch durch Neubukow zogen. Sie sahen prächtig aus in ihren schicken Uniformen, denn es gab einen Grund zu feiern: das 60-jährige Bestehen des Feuerwehrspielmannszuges „Küste MV“. Im Dezember wird es einen Empfang mit geladenen Gästen geben. Die Spielmannszüge aus Tessin , des CVJM Burgsteinfurt und „Küste MV“ gaben auf dem Marktplatz Kostproben aus ihrem Repertoire. „Mit Burkhard Albrecht bin zur Schule gegangen und seinetwegen bin ich heute auch dabei“, sagte Margret Kaschewski. Sie stand mit vielen anderen Neubukowern und Gästen auf dem Marktplatz. Burkhard Albrecht gehört seit 59 Jahren dem Spielmannszug an. Er spielt Flöte, ist Übungsleiter für dieses Instrument und sucht die Märsche für den Spielmannszug aus. Ein kleiner Knirps spielte eifrig auf seiner Kindertrommel im Publikum mit. Er musste sich sehr konzentrieren, um mit der Geschwindigkeit der geschulten Trommler mithalten zu können.

Auch eine Big Band spielte

Nach dem Marktkonzert zogen die Spielmannszüge zur Feuerwehr Neubukow. Dort trat traditionell zum Kaffeekonzert die Bigband aus Reinfeld auf. Sie bestritten den größten Teil der Veranstaltung. Die drei Spielmannszüge spielten ebenfalls und zeigten, dass sie den Gästen mit ihrem Können in nichts nachstanden. „Der Spielmannszug „Küste MV“ ist für uns in der Region wichtig, deshalb unterstützen wir ihn gern“, so Neubukows Wehrleiter Ralf Winter. Die Freiwillige Feuerwehr Neubukow stellt auch die Instrumente wie Flöten, Lyren, Trommel, Schlagzeug und Becken. 24 Mitglieder zählt der Spielmannszug. Sie stammen aus der ganzen Region. Die Musiker werden gern gebucht, vor allem bei den Laternenumzügen im Herbst. So stehen am 26. Oktober der Umzug in Nienhagen, am 9. November in Neubukow und am 16. November in Rerik an. sah

Sabine Hügelland