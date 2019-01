Bad Doberan

„Es geht dabei nicht ums Kommerzielle, sondern um den guten Zweck“, sagt Sebastian Fischer, Großkundenverkäufer bei Auto-Birne. Zum vierten Mal richtet das Bad Doberaner Autohaus ein Spenden-Fußballturnier in der Doberaner Sporthalle aus. Und um der örtlichen Tafel unter die Arme zu greifen, bringt sogar der FC Hansa ein Team in das Rennen.

Alles begann mit ein paar alten Freunden, die die Jugendzeit noch einmal aufleben lassen wollten: „Auf die alten und aktiven Tage haben wir uns einmal in der Woche in der Halle eingemietet, um wieder gemeinsam zu kicken. Anders als damals waren wir nicht fit und kamen ordentlich aus der Puste“, sagt Sebastian Fischer und lacht. Daraus sollte mehr werden: „Anfangs überlegten wir, ein Kundenturnier zu veranstalten, aber sehr schnell wurde uns klar, dass wir den Spaß auch mit etwas Gutem verbinden können.“ So entstand das Auto-Birne-Mitternachtsturnier.

Hochkarätige Teilnehmer

Insgesamt treten am kommenden Samstag zehn Unternehmen an, um den diesjährigen Pokal in die eigene Firma zu holen: Neben dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK), Aida, Ikea und Radio Lohro wird auch der FC Hansa Rostock ein Team stellen. „Das wird ein Mitarbeiterteam. Das sind also keine Profis“, sagt Fischer. Denn es dürfen nur Spieler teilnehmen, die aktiv höchstens Landesliga spielen. „Sonst macht das für die Anderen ja keinen Spaß.“

Im Turnier vom letzten Jahr kamen 1250 Euro für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zusammen. „Dieses Mal soll es natürlich noch mehr werden“, sagt Fischer. Die Spenden werden über den Eintritt von drei Euro und den Verkauf von Speisen und Getränken eingenommen. „Letztes Jahr haben wir 16 Kisten Bier verkauft“, verrät der Verkaufsleiter. Außerdem wird ein Hansa-Trikot mit allen Unterschriften aktiver Spieler versteigert. „Das passiert still. Jeder soll einen Betrag in die Box werfen und der, der bereit ist, am meisten zu geben, erhält den Zuschlag“ sagt Fischer.

Moralische Unterstützung und Wertschätzung

Dass in diesem Jahr die Doberaner Tafel unterstützt wird, ist Auto-Birne-Geschäftsführerin Christina Flößner ein besonderes Anliegen: „Es ist immer leicht, für eine gute Sache in Rostock zu spenden, aber in diesem Jahr wollen wir mit der Tafel vor allem eine ganz wichtige lokale Initiative fördern.“ Die Vorsitzende der Tafel Bad Doberan, Kathrin Polz, freut sich jedenfalls sehr über das Engagement: „Ich finde das hervorragend. Egal wie viel Geld zusammenkommt – das ist eine moralische Unterstützung und Wertschätzung für die tolle Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer.“

Das Auto-Birne-Mitternachtsturnier findet am Samstag, 26. Januar, in der Stadthalle Bad Doberan statt. Einlass: 18.30 Uhr / Beginn: 19 Uhr / Eintritt

Moritz Naumann