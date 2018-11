Hanstorf

Sie engagieren sich in der Feuerwehr, im Sportverein oder sozialen Initiativen, doch auch die Ehrenamtler brauchen Hilfe. Mehr als 50 von ihnen sind am Donnerstagabend ins Gemeindezentrum Hanstorf gekommen, um sich über „Unterstützung für das Ehrenamt – aber woher und wie?“ zu informieren. Dazu hatten Ministerin und Landtagsabgeordnete Stefanie Drese (SPD) und Jan Holze, Geschäftsführer der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in MV, eingeladen.

„Wir sind dabei, die letzten Schritte für das Konzept der Ehrenamtskarte zu erarbeiten“, sagte Stefanie Drese. „Diese Karte soll ein Dankeschön an die Ehrenamtler sein.“ Sie bringt Begünstigungen, auch vom Land. „Bürgermeister, Kommunen, Unternehmer, alle können sich da einbringen“, sagte die Ministerin. Für die Karten können Menschen vorgeschlagen werden, die sich in ihrer Freizeit viel ehrenamtlich engagieren. „Wie soll ich 250 Stunden im Jahr oder fünf Stunden die Woche freiwillige Arbeit nachweisen“, fragte ein Gast. „Die Zahlen bilden eine Richtlinie“, sagte Jan Holze. Nachgemessen wird nicht. „Vereine, Kommunen und andere können Ehrenamtler für Ehrungen vorschlagen und sie kennen ja die Arbeit der Einzelnen genau“, sagte der Jurist, der ehrenamtlicher Vorsitzender der Deutschen Sportjugend ist. Auch Stefanie Drese engagiert sich ehrenamtlich als Kreisvorsitzende der SPD und als Kreisvorsitzende des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge.

Wie unterstützt die Politik Ehrenamtler, wo und wie können Vereine Fördermittel beantragen, waren unter anderem Themen an diesem Abend. Jan Holze klärte klar und leicht verständlich über die Arbeit der Ehrenamtsstiftung auf.

„Manchmal können gute Ideen nicht umgesetzt werden, weil wichtige Informationen fehlen, auch da greifen wir ein.“ Mitglieder des Org-Teams aus Gorow fragten nach, ob auch sie, obwohl sie „nur“ sechs Veranstaltungen im Jahr anbieten, dazu zählen. „Das ist doch viel, machen Sie sich nicht klein. Lassen Sie uns darüber reden“, sagte Holze. Denn im Anschluss an die Veranstaltung standen er und Stefanie Drese für weitere Fragen und Gespräche bereit.

Austausch in Vereinen und Verbänden

Mehr als 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Viele davon in Vereinen, Bürgerinitiativen, Kirchgemeinden, Feuerwehren, Gemeindevertretungen und anderen, aber auch in der Nachbarschaftshilfe. Charlotte Koch ist Mitglied der Interessengemeinschaft „Historie Hanstorf“ und seit 1950 in der Volkssolidarität. „Außerdem ist sie die gute Seele im Dorf, kümmert sich auch in der Nachbarschaft“, sagte die Hanstorferin Stefanie Drese. „Hier gibt es eine Vereinsstruktur, die wichtig ist für einen kleinen Ort“, so die Ministerin. „Es herrschte immer schon ein guter Kontakt zwischen denjenigen, die schon eine Weile hier leben und den Hinzugezogenen.“

In Vereinen und Verbänden tauschen sich die Mitglieder aus und erfahren so mehr, als wenn sie nur Zuhause sitzen würden. Viele Ehrenamtler begleiten mehrere Projekte, so auch Brigitte Harprath aus Hasdorf, die im ambulanten Hospizdienst in Rostock, im Vorstand des Landesseniorenbeirats und bei den Maltesern mitarbeitet. „Ich habe ein Krankenhaus und Altenheim geleitet, so kann ich jetzt meine Erfahrungen einbringen“, sagte die 70-Jährige. Sie betonte: „Niemand sollte jedoch ein Ehrenamt ausüben, um Ehren erhalten zu wollen.“

Birgit Fahning ist Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Hanstorf und Stellvertreterin der Selbsthilfegruppe Adipositas. „Ein Miteinander und Füreinander kann man nur im Ehrenamt gestalten“, sagte die 57-Jährige. Aus dem Kreislandfrauenverband war Jutta Kischel und von der Seniorengruppe Satow Hildegard Klingenberg dabei. „Uns interessieren die Möglichkeiten der Förderungen.“ Kai Jens Boehm engagiert sich unter anderem als Vorsitzender des Sport- und Kulturvereins Hanstorf und als Gemeindevertreter in Satow. „Ehrenamt ist Ehrensache. Ich möchte mithelfen, das dörfliche Leben zu fördern. Ohne die Ehrenamtlichen würde im Breitensport im ländlichen Raum kaum was gehen.“

Sabine Hügelland