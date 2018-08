Wittenbeck

Die Genehmigung zur Umsetzung des Vorhabens durch eine einfache Bauvoranfrage erlangen – diesem Antrag des Investoren-Ehepaars Theresa und Oliver Schilling aus Magdeburg konnte der Bauausschuss der Gemeinde Wittenbeck (Landkreis Rostock) aus baurechtlichen Gründen nicht zustimmen. Denn so einfach ist die Sache nicht. Allerdings fasste der Ausschuss den einstimmigen Beschluss, „das Projekt zu unterstützen und positiv zu begleiten“.

Der Architekt Oliver Schilling und seine Ehefrau, die Heilpraktikerin Theresa Schilling, möchten auf dem rund 9000 Quadratmeter großen, parkähnlich gestalteten Grundstück der Familie Kunstmann an der Hofstraße 1 in Hinter Bollhagen eine Einrichtung schaffen, „in der Menschen entspannen und in einer naturnahen Umgebung eine gesunde Lebensweise erlernen können“, so der Architekt bei der Vorstellung des Projekts im Bauausschuss. Das umfasse die Tagespflege älterer Menschen, die Vorbereitung frisch Operierter auf den Aufenthalt in einer Reha-Klinik, Stressabbau und vieles andere mehr.

Platz für 60 Menschen

Schillings möchten auf dem Grundstück – neben der vorhandenen Wohnbebauung, die erhalten bleiben soll – zwei neue Gebäude errichten. Sie sollen Wohn- und Aufenthaltsräume für 60 Menschen umfassen, die dort in Pflege und Behandlung sein werden. Dazu kommen ein Seminarraum, Behandlungsräume, Praxen, Sauna, ein Speisesaal, der auch als Café genutzt werden soll, Lehrküche und Beauty-Angebote. Eine große Jurte, die im hinteren Teil des Grundstücks geplant ist, soll ein Platz für Meditation und Yoga sein. Daneben möchten die Investoren und späteren Betreiber zwei je etwa 100 Quadratmeter große Gewächshäuser errichten. „Die laienhafte gärtnerische Beschäftigung ist eine wichtige Aufgabe für Menschen, die Kraft schöpfen und Lebensfreude gewinnen möchten“, heißt es in ihrer Konzeption. Außerdem könne auf dieser nicht eben kleinen Anbaufläche Obst und Gemüse nach ökologischen Prinzipien wachsen, das in der eigenen Küche Verwendung finden würde. Auf dem großen Grundstück solle es außerdem noch eine Obstbaumwiese, einen schönen Garten und eine „Phantasie-Wiese“ geben.

Neue Gewerbesteuer-Quelle für die Gemeinde

Oliver Schilling beziffert den Umfang der Investitionen auf rund fünf Millionen Euro. Das Gewerbesteueraufkommen für die Gemeinde Wittenbeck wird im Konzept auf rund 65 000 Euro geschätzt. Fünf neue Vollzeit-Stellen und einige in Teilzeit könnten dort neu entstehen. „Der Bedarf für solche Einrichtungen ist wirklich sehr groß – nicht nur hier in dieser Region“, betont Heilpraktikerin Theresa Schilling. Sie wären, auch weil sie Familienangehörige in Kröpelin haben, in den vergangenen Jahren immer wieder an der hiesigen Ostseeküste gewesen.

Das Konzept überzeugt

Eberhard und Monika Kunstmann, die in den Süden Deutschlands ziehen möchten, sind bereit, ihr Grundstück an Schillings zu verkaufen. „Das Konzept hat uns überzeugt. Hier soll wirklich etwas für Menschen, die Hilfe brauchen, getan werden“, so Eberhard Kunstmann.Bürgermeister Dirk Stübs (parteilos) fasste die Stimmung im Bauausschuss so zusammen: „Die Idee ist grundsätzlich gut. Endlich mal ein Projekt, in dem es nicht um noch mehr neue Ferienwohnungen geht“, sagte er. Zudem täte eine solche Entwicklung dem kleinen Ortsteil Hinter Bollhagen gut, „der doch immer ein wenig hinten dran“ sei.Einfach wird die Umsetzung des Vorhabens nicht, denn die baurechtlichen Hürden sind hoch.

„Das Grundstück liegt im Trinkwasserschutz- und Landschaftsschutzgebiet. Ein kleiner Teil ist Außenbereich, in dem nicht gebaut werden darf“, fasste Bauausschuss-Mitglied André Hagedorn die Problemfelder zusammen. Daher soll es nun – als nächster Schritt – eine Konferenz mit dabei relevanten Ämtern und Behörden geben, um auszuloten, was dort möglich ist – oder auch nicht.

Werner Lutz