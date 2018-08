Kühlungsborn

Der Gaffelkutter „Ellen“ war Dienstag Vormittag gegen 11 Uhr das letzte der vier Traditionsschiffe, die den Kühlungsborner Hafen verließen, um zur Hanse Sail nach Rostock zu segeln. Die 14 Meter lange „Ellen“ wirkte dabei wie die kleine Schwester der drei anderen Segler, „die es alle so auf 30 Meter oder etwas mehr bringen“, so Hafenmeister Jens Buchwald. Zum ganz besonderen Blickfang wurde jedoch der 46 Meter lange Gaffelschoner „Albert Johannes“ mit Heimathafen Vlieland in den Niederlanden, der Dienstag Nachmittag in Kühlungsborn den letzten Zwischenstopp vor der Sail machte. Auch zwei Nachbauten historischer Hanse-Koggen hatten sich angekündigt. Mittwoch Nachmittag werden ebenfalls wieder Traditionssegler erwartet. Die Hanse Sail beginnt am Donnerstag.

„Bei Schiffen der Größe der ,Albert Johannes’ kommen wir ans Limit, mehr als ein oder zwei Schiffe dieser Dimension bekommen wir nicht unter. Kurz vor und kurz nach der Sail haben wir hier häufig über Nacht bis zu sechs Traditionssegler liegen. Kein Problem bis 30 Meter Länge. Die kommen gern zu uns, weil die Crews hier vor dem Trubel in Rostock und Warnemünde noch mal durchschnaufen und danach oft einen Tag relaxen wollen“, so Jens Buchwald. Und es kämen immer mehr.

Das Ein- und Auslaufen historischer Segelschiffe zur Hanse Sail ist jedoch im sommerlichen Betrieb des Kühlungsborner Hafens nur so etwas wie das Sahnehäubchen. Der sommerliche Hochbetrieb mit den vielen Yachten und Sportschiffen treibt Jens Buchwald und seine Kollegen mehr um. „Bei diesem Super-Sommer sind nicht nur alle regulären 400 Liegeplätze seit Wochen belegt. Vor allem an Wochenenden kamen jetzt oftmals bis zu 150 Schiffe dazu, die wir – meistens in Dreierpaketen – vor den Stegen untergebracht haben. Etwas ruhiger, aber immer noch voll genug, wird es ab der kommenden Woche werden, denn in einigen Bundesländern sind dann die Schulferien vorbei“, so Buchwald.

Der Hafen sei ein Vorreiter bei der Internationalität des Tourismus in Kühlungsborn, der an Land mit weniger als einem Prozent ausländischer Gäste nicht so recht vorankommen will. „Über die ganze Saison von Frühjahr bis Herbst gerechnet, haben wir rund zehn Prozent Schiffe, die vor allem aus den Niederlanden, Dänemark und Schweden kommen“, rechnet Buchwald vor. Mit Schwerpunkt von Ende Juni bis Ende August.

Werner Lutz