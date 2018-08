Rerik

Einwohner des Ostseebades Rerik (Landkreis Rostock) blockierten am Mittwochvormittag fast drei Stunden lang die Zufahrt zur Halbinsel Wustrow. Gegen 12 Uhr kam der Erfolg ihrer Aktion: Zwei große Kipper, die Bauschutt auf die Halbinsel bringen sollten, setzten auf der schmalen Straße entlang der Düne, wo es keine Wendemöglichkeit gab, vorsichtig zurück.

Maria Pinkis hatte die Aktion gegen 8.30 Uhr ausgelöst. „Ich beobachtete, wie große Kipper Richtung Halbinsel fuhren. Mobilisierte über alle Kanäle Freunde und Bekannte“, erzählt sie. „Gegen 9.30 Uhr hatten wir die Zufahrt dicht gemacht – mit unseren Körpern und mit einigen quergestellten Autos“, so Heike Harnisch, eine weitere Aktivistin. Sie fügt hinzu: „Wir werden weiter wachsam sein und verhindern, dass Material, das möglicherweise kontaminiert ist, auf die Halbinsel gefahren wird. Deren Natur, wie wir alle wissen, sehr schützenswert ist.“

Bebauung der Halbinsel wird kritisch gesehen

Die beiden Frauen und weitere Teilnehmer der Blockade ließen auch keinen Zweifel daran, dass sie die geplante touristische Bebauung durch den Eigentümer der Halbinsel – die Jagdfeld-Gruppe – strikt ablehnen. „Rerik braucht das nicht. Die Stadt ist ein Kleinod – so wie sie ist“, sagte beispielsweise Rüdiger Harnisch, der Ehemann von Heike Harnisch. Um die Mittagszeit harrten noch rund 60 bis 70 Teilnehmer der Blockade aus. „Zeitweilig waren hier gut 150 Leute. Auch Urlauber, die uns in unserer Absicht, die Natur der Halbinsel zu schützen, immer wieder bestärkten“, so Heike Harnisch.

Hintergrund: Die Jagdfeld-Gruppe, die in Heiligendamm schrittweise die Villen der Perlen-Kette saniert beziehungsweise neu baut, hatte die Transporte nach Wustrow veranlasst. „Es handelt sich um relativ klein geschredderten Bauschutt von der Perlen-Kette-Baustelle. Wir wollen damit einen Teil der inzwischen völlig maroden Wege auf der Halbinsel, die kaum noch befahrbar sind, ausbessern“, erklärt Christian Plöger, der Sprecher der Jagdfeld-Gruppe. Der Zustand der Wege sei – durch die tiefen Schlaglöcher – vor allem eine Gefahr für die Besucher der Halbinsel.

Bauschutt-Transporte wurden untersagt

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises hat die Bauschutt-Transporte auf die Halbinsel und deren Ablagerung noch am Mittwochmittag untersagt. „Weil für die Verwendung des Bauschutts als Baumaterial auf der Halbinsel keine Zertifizierung beantragt worden war“, so Landkreis-Sprecher Michael Fengler. Der Bauschutt müsse wieder abgefahren werden. Verwendet werden dürfe dort nur zertifiziertes Baustoffrecyclingmaterial

Christian Plöger, der Sprecher der Jagdfeld-Gruppe, räumt ein Versäumnis ein: „Sollte dazu ein Antrag erforderlich gewesen sein, so bedauern wir, diesen versäumt zu haben. Wir suchen jetzt nach einer einvernehmlichen Lösung mit der Behörde.“

Verkehrskonzept ist der Knackpunkt

Die Jagdfeld-Gruppe will die Halbinsel baulich entwickeln – vor allem touristisch. Sie möchte dort 550 Wohneinheiten, ein Luxushotel, Café, Restaurant und Boutiquen bauen.

Knackpunkt ist das Verkehrskonzept: Der gesamte Verkehr von und zur Halbinsel würde sich über das Nadelöhr Wustrower Hals bewegen. Ein von der Jagdfeld-Gruppe jüngst vorgelegtes Verkehrskonzept lehnte Reriks Stadtvertretung ab. Flankiert wurde das von einem Bürgerbegehren, das den Individual- und Baustellenverkehr von und zur Halbinsel unterbinden will. 1500 Unterschriften wurden dafür gesammelt.

