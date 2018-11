Kühlungsborn

Die Eisschicht in der neuen Mehrzweckhalle in Kühlungsborn West wächst jeden Tag um einen halben Zentimeter. Betriebsleiterin Christiane Bonow kümmert sich um die 500 Quadratmeter große Eislauffläche. Am 1. Dezember soll die Bahn um 16 Uhr für die Schlittschuhläufer freigegeben werden.

„Die Mehrzweckhalle ist nun durch die Stadt Kühlungsborn abgenommen und übergeben“, teilt Betreiber Ralf Blohm mit. Wer sich schon mal ein Bild machen möchte, könne am Sonntag, 25. November, vom 11 bis 17 Uhr vorbeischauen. Die Mehrzweckhalle wurde von der Stadt mit einem Investitionsaufwand von 3,1 Millionen Euro – einschließlich Fördergelder – gebaut. Im kommenden Jahr soll im Außengelände eine Abenteuer-Golfanlage dazukommen. Bis Ostern solle sie fertig sein, so Ralf Blohm.

Die Eisbahn, die sonst im Konzertgarten West zu finden war, werde Ende März wieder abgebaut. Dann sollen drei Escape Rooms eingebaut werden, kündigt Ralf Blohm an. In diesen wird eine Gruppe eingesperrt, die nur herauskommt, wenn sie verschiedene Rätsel löst. Zudem soll in der Mehrzweckhalle eine Spiellandschaft entstehen, drinnen und draußen verschiedene Kletterelemente installiert werden.

Anja Levien