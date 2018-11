Bad Doberan

Für die Handball-Teams des Doberaner SV gab es am Sonnabend in eigener Halle einen Sieg und eine Niederlage in den Verbandsligen. Dennoch herrschte in beiden Lagern Zufriedenheit. Verbandsliga, Frauen: Doberaner SV - HSG Uni Rostock 22:24 (10:10). Nach zuletzt fünf Siegen in Folge blieben die DSV-Damen mal wieder ohne Punkte. Auch wenn sich die Heimpleite erst in der Schlussviertelstunde herauskristallisierte, konnte sich Trainer Torsten Römer mit dem Auftritt seiner Mannschaft durchaus anfreunden. „Trotz der Niederlage bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Rostock hat seine Chancen besser genutzt und konnte sich daher zum Ende hin absetzen. Wir haben aber zu keinem Zeitpunkt aufgegeben“, meinte der Doberaner Coach.

Besonders pikant: nach der 17:16-Führung der Gastgeberinnen (42.) sorgten unter anderem Anne Münickel und Josephine Zädow – bis zum Sommer noch im Doberaner Trikot aktiv – mit ihren Treffern dafür, dass das Siegpendel zu Gunsten der Rostockerinnen ausschlug. Die jungen Gäste nutzten die Gunst der Stunde und landeten über die Stationen 19:17 (45.), 22:19 (53.) und 24:20 (57.) bereits ihren vierten Auswärtssieg in der laufenden Saison.

Dabei ging es gut los für die DSV-Ladies, die nach sieben Minuten schon mit 6:1 in Front lagen. „Wir sind sehr gut gestartet, haben hinten gut gearbeitet und vorne konzentriert abgeschlossen. Aber es war absehbar, dass es so optimal nicht weitergehen würde“, meinte Römer. Schon beim 8:8 (19.) hatte die Uni-Sieben ausgeglichen und verpasste kurz darauf mit zwei Fehlversuchen vom Siebenmeterpunkt die erste eigene Führung. Diese war dann aber kurz nach Wiederbeginn fällig (11:10, 31.).

„Beide Teams waren nach dem Remis aus meiner Sicht lange Zeit gleichwertig. Uni war letztlich konsequenter, aber ich mache meinem Team keinen Vorwurf“, resümierte Torsten Römer. Trotz der Niederlage verbleiben die Doberanerinnen (14:6 Punkte) zunächst auf Rang drei der Tabelle und wollen am kommenden Sonnabend im Derby beim Schlusslicht Schwaaner SV (12./2:14) möglichst die nächste Erfolgsserie starten. DSV:Schreiner, Stahnke – Schmidt 3, Dobbert 3, Berg 3, Wende 5/2, Furche, Nowak 2, Ott 3, Rosenkranz, Davidek, Busch 3, Frank.

Verbandsliga, Herren, Staffel Ost: Doberaner SV – HSV Waren 29:22 (11:9). Am Ende stand für die DSV-Reserve ein klarer Sieg zu Buche, doch danach sah es lange Zeit nicht aus. Das Duell mit den Gästen entwickelte sich nahezu dauerhaft zu einem zähen Kampf.

Das zeigte sich schon zu Beginn, als die Doberaner nach elf Minuten trotz guter Abwehrleistung nur mit 4:1 führten. Beim 5:5 (17.) schaffte Waren sogar den Ausgleich – zum ersten, aber auch zum letzten Mal. Dennoch gelang es den Hausherren nicht, sich deutlicher abzusetzen. Die Führung des DSV II schwankte lange Zeit zwischen einem und drei Toren. Und immer dann, wenn sie sich anschickten, in Sachen Spielstand davonzuziehen (8:5, 12:9), waren die Gäste nur wenig später wieder auf Tuchfühlung.

In der zweiten Halbzeit hatte Waren zwischen dem 14:13 (38.) und 19:18 (46.) auf ein Tor der Gastgeber stets eine Antwort parat hatte. Und auch der erste größere Sprung zum 22:18 brachte auf Seiten der Doberaner keine Sicherheit. So sorgte erst der Schlussspurt nach dem 23:21 (53.) für klare Verhältnisse.

Mit 12:2 Zählern bleibt die DSV-Reserve als Zweiter auf Meisterrunden-Kurs. Diesen gilt es bis zum Ende der Staffelspiele in den verbleibenden fünf Auswärtspartien – die erste davon führt die Doberaner am Sonnabend zur SG Uni Greifswald/Loitz II (3./6:6) – beizubehalten. DSV II:Polkow, Ludwig - Wosar 3, Sitarek 1, Wachtel 8/7, Blank 1, Sachs, Busse, Voß, Lehmann 2, Furche 7, Schlüter, Kraeft 7.

Simone Seidel