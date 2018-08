Bad Doberan

Vier Zwischenfälle mit dem Molli in den vergangenen vier Wochen, viermal Zugausfälle, Verspätungen, verärgerte Gäste – für Michael Mißlitz ist das Maß voll: „Das weitet sich langsam zu einem Image-Schaden aus“, sagt der Geschäftsführer der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH. „Und zwar nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für die Stadt Bad Doberan.“

Was Mißlitz noch mehr ärgert: „Für die Unannehmlichkeiten können wir noch nicht mal was – wir haben immer wieder mit der Rücksichtslosigkeit einiger Verkehrsteilnehmer zu kämpfen.“ Haupt- Brennpunkt: die Mollistraße in Bad Doberan. „Hier werden regelmäßig Pkw, aber auch Lkw geparkt, weil die Fahrer glauben, dass ihr Fahrzeug noch zwischen Fußweg und Schienen passt“, so der Molli-Chef. Oftmals ein fataler Irrtum: „Gerade am vergangenen Mittwoch hat wieder eine auswärtige Fahrerin versucht, in die kleinste Lücke zu stoßen – in der Folge war das Auto kaputt, der Zug beschädigt, der Verkehr kam zum Erliegen und die Fahrgäste waren sauer.“

Stockender Bahnbetrieb durch falsches Parken und Unfälle

Ende Juli musste der Molli zurück in den Bahnhof gezogen werden, weil eine Frau ihr Fahrzeug in Höhe der Fleischerei Timm auf dem Gleis abgestellt hatte. Als die Fahrerin ihr Auto nach etwa 20 Minuten wegfuhr, konnte die Bäderbahn jedoch nicht weiter Richtung Heiligendamm fahren. „Der Molli musste in den Bahnhof zurück, weil der andere Zug aus der Gegenrichtung kam“, erklärt Gert Frahm, Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow. „Der Bahnbetrieb wurde für eine halbe Stunde aufgehalten.“ Zwei Wochen zuvor hatte ein Peugeot-Fahrer die dampfbetriebene Bäderbahn an der Ecke Mollistraße/Am Markt gerammt.

Betroffen seien eben nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch die wartenden Gäste an den jeweiligen Bahnsteigen, sagt Michael Mißlitz: „Die stehen sich da die Beine in den Bauch und wundern sich, warum der Zug nicht fahrplanmäßig kommt.“ Bislang sei man ohne ein elektronisches Informationssystem per Lautsprecher ausgekommen: „Aber die Häufigkeit der unvorhersehbaren Vorfälle erschüttert uns schon – vielleicht müssen langsam auch über neue technische Hilfsmittel nachdenken.“

Generell könne das aber nicht die Lösung des eigentlichen Problems sein, macht Mißlitz deutlich: „Da erhoffe ich mir in Zukunft mehr Zivilcourage – vor allem auch von den Gewerbetreibenden in der Mollistraße.“ Denn der Bereich zwischen Weinhandlung Schollenberger und Drogeriemarkt Rossmann ist eigentlich eine reine Fußgängerzone. In diese dürfen – ohne Sondergenehmigung der Straßenverkehrsbehörde – keine Fahrzeuge hineinfahren, dazu herrscht Halte- und Parkverbot. Lediglich für den Lieferverkehr und Anwohner ist die Straße von 13 bis 15 sowie 18 bis 10 Uhr freigegeben.

Appell an Gewerbetreibende in der Mollistraße

„Wenn also ein Händler sieht, dass direkt vor seinem Schaufenster ein Fahrzeug rechtswidrig parkt, kann er den Fahrer ruhig mal ansprechen und darauf hinweisen, dass sein Auto hier umgehend weg muss“, sagt Michael Mißlitz und stellt klar: „Das ist ein Geben und Nehmen – wir bringen schließlich die Touristen in die Stadt.“

Apropos: Im Wettstreit um den gelungensten Urlaubs-Schnappschuss nehmen einige Hobby-Fotografen zum Teil höchste Gefahren in Kauf. Erst vergangene Woche posierten Feriengäste vor dem Ehm-Welk-Haus an der Dammchaussee – für möglichst kurze Wege zu einer der bekanntesten Doberaner Sehenswürdigkeiten hatten sie ihr Auto direkt vor dem Haus mitten auf den Molli-Schienen abgestellt, die hier in der Mitte der Straße verlaufen. Glücklicherweise erwischte die Gruppe ein Zeitfenster, in dem die Bäderbahn nicht unterwegs war.

„Das macht auf Dauer keinen Spaß mehr“, bekennt Michael Mißlitz. „Denn wenn etwas passiert, sind wir alle die Leidtragenden.“

Plottke Lennart