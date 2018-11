Nienhagen

Einen gehörigen Schrecken haben die Bewohner eines Wohnhauses in Nienhagen bei Vietgest, in der Gemeinde Lalendorf, am frühen Dienstagmorgen (13. November) erfahren. Gegen 5.30 Uhr wurden sie von einem Brand geweckt. Kurz darauf kam die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Einsatz.

Wie der Einsatzleiter mitteilte, hatte sich aus bislang noch unbekannter Ursache ein Feuer in der Zwischendecke entwickelt. Die beiden Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus ins Freie retten. Die Kameraden hatten den Brand schnell unter Kontrolle und die Flammen gelöscht. Die Polizei ist ebenfalls eingeschaltet, um die genaue Brandursache zu ermitteln. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Stefan Tretropp