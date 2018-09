Kägsdorf

Die Anzahl der Jungen und Mädchen, die im Landkreis Rostock in Kinder- und Jugendfeuerwehren aktiv sind, steigt. Wie Kreisbrandmeister Mayk Tessin am Sonnabend beim „Spiel ohne Grenzen“ der Kinder- und Jugendfeuerwehren in Kägsdorf mitteilte, sei die Zahl von 1405 zu Jahresbeginn auf etwa 1430 gestiegen. „Die Kinderfeuerwehren entwickeln sich sehr positiv“, sagte er. Zuletzt wurden im Ostseebad Nienhagen und Wittenbeck welche gegründet.

Die Platzierungen 40 Mannschaften nahmen am „Spiel ohne Grenzen“ teil. Bei der Kinderfeuerwehr holten die Jungen und Mädchen aus Petschow-Göldenitz Platz 1, gefolgt von Admannshagen-Bargeshagen und Satow. Bei den Jugendfeuerwehren schaffte die Jugendfeuerwehr aus Plaaz die höchste Punktzahl. Auf Platz zwei kamen die Nachwuchslöscher aus Thelkow, gefolgt von Blankenhagen.

Das „Spiel ohne Grenzen“ fand zum 20. Mal statt. An 15 Stationen mussten sich die 40 Mannschaften in Geschicklichkeit, Teamfähigkeit und Schnelligkeit beweisen. „Das ,Spiel ohne Grenzen’ soll den Zusammenhalt der Feuerwehren untereinander stärken“, sagte Kreisjugendwart Karsten Franck. Und: „Die Kinder gehen ohne Betreuer an die Stationen. Sie sollen sich selbst organisieren und Eigenständigkeit üben.“

